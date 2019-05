Stadtlauf geht in die 8. Auflage - Kinderläufe wieder sehr gefragt

Verkehrseinschränkungen am Sonntag in der Kernstadt

Vor allem viele Kinder werden wieder beim Stadtlauf unterwegs sein. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (ls). Mehr als 600 Kinder sind gemeldet, allein das macht den Stadtlauf schon zum größten Laufevent im Neustädter Land. Bereits zum achten Mal richtet der TSV Neustadt am Sonntag, 26. Mai, ab 9.30 Uhr die Veranstaltung aus, die mit dem 150-jährigen Jubiläum begann.

Um 9.30 Uhr werden mit dem Startschuss die 5 Kilometer-Läufer auf die Strecke durch die Innenstadt, an der Kleinen Leine, unterhalb des Schlosses, durch den Silberkamp, um den Krankenhausteich und zurück zum TSV-Gelände geschickt. Eine Stunde später folgt die doppelt so lange Distanz, für die diese Runde zwei Mal gelaufen wird. Ab 12 Uhr steht der Stadtlauf ganz im Zeichen der Kinder. Zunächst starten Dritt- und Viertklässler sowie ältere Kinder über 2 Kilometer, dann folgen die Zweitklässler auf einer 1,2 Kilometer-Runde. Die wird zum Abschluss auch von Erstklässlern und jüngeren Kindern absolviert.

Neustadt Grundschüler haben im Rahmen des neuSTADTWERKElaufs wieder die Möglichkeit mit großen Teams und guten Finisherquoten Schecks für ihre Klassenkassen zu gewinnen. Medaillen und Urkunden gibt es für alle.

Während die Anmeldung für die Klassenwertungen bereits geschlossen ist, sind Meldungen für 5 und 10 Kilometer noch bis heute, 18 Uhr über die Webseite www.tsv-neustadt.net möglich. Ganz Kurzentschlossene können am Sonntag bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start melden.

Der TSV Neustadt ist gut vorbereitet, neben dem großen Kuchenbüfett und Getränken sind auch Pommes, Bratwurst und Popcorn im Angebot - wie immer zu familienfreundlichen Preise von je einem Euro. Dazu gibt es ein kostenloses Massage-Angebot nach dem Lauf, eine bewachte Taschenaufbewahrung sowie Hüpfburg und Bungeerun für die Zeit außerhalb der eigenen Laufaktivität. Im Wendehammer des St. Nicolaistifts findet wieder ein Fanfest mit Musik statt. Rund 130 Helfer des Vereins, verstärkt von Feuerwehr und Polizei sorgen für den Ablauf.

Verkehrseinschränkungen in der Kernstadt - Umweg zum Wahllokal

An der Strecke kommt es zu Einschränkungen für den Verkehr. Die Lindenstraße ist zwischen Marschstraße und Bunsenstraße zwischen 9 und 13.45 Uhr voll gesperrt, auch für den Busverkehr. Wegen dieser Vollsperrung ist das Wahlbüro in der Begegnungsstätte Silbernkamp mit dem Auto nur über Bunsenstraße, Röntgenstraße und Albert-Schweitzer-Straße erreichbar. Im weiteren Verlauf der Lindenstraße kommen die Läuferfelder über 5 und 10 Kilometer auf der linken Seite Richtung Innenstadt, Autofahrer werden um Rücksicht gebeten. An der Kreuzung mit der Herzog-Erich-Allee regeln Polizeibeamte den Verkehr. Wegen des gesperrten Fußweges an der Kleinen Leine laufen beide Felder auf der Leinstraße entlang. Die Leinstraße ist deshalb zwischen Theodor-Heuss-Straße und Herzog-Erich-Allee zwischen 9.30 und 11.30 Uhr voll gesperrt. Als Ausweichstrecke sollte aus beiden Richtungen über die Nienburger Straße gefahren werden.

Die RegioBus-Linien 440, 490, 803 und 820 sowie der Rufbus fahren zwischen 8 und 15 Uhr die Haltestellen Lindenstraße, Nicolaistift, Sauerbruchweg und Röntgenstraße nicht an.

