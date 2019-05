Einbrüche in Gaststätte und Zahnarztpraxis

Polizei sucht Zeugen

Neustadt/Bordenau (os). Die Einbrecher kamen zwischen 4 und 6 Uhr am Montagmorgen: Unbekannte sind in eine Gaststätte an der Mittelstraße eingebrochen. Sie hatten laut Polizei ein Fenster aufgehebelt und eingeschlagen, um in den Gastraum zu kommen. Entwendet wurden ein Laptop, zwei Geldkassetten sowie vier Ölgemälde.

Zwischen Montagabend, 21.30 Uhr und Dienstagmorgen, 7.40 Uhr sind unbekannte Täter in eine

Zahnarztpraxis am Birkenweg in Bordenau eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und gelangten so in die Praxisräume. Hier wurden verschiedene Schränke aufgebrochen. Entwendet wurden Bargeld und Zahngold.

Wer verdächtige Beobachtungen in einem der Fälle gemacht hat, sollte sich mit der Polizei Neustadt, Telefon 05032/9559-115 in Verbindung setzen.

