Das Balneon wird zur Filmkulisse

Drei Tage geschlossen - Komparsen gesucht

Ein Teil des Filmteams besichtigte das Balneon in der vergangenen Woche und freut sich nun auf die Dreharbeiten. Foto: (r).

Neustadt (r/os). Da wird das Schwimmbad zum Drehort: Am 13. sowie am 27. und 28. Mai dreht der NDR einen Spielfilm im Balneon, für den außerdem noch Komparsen gesucht werden.

„Auf dem Grund“ wird zur Premiumsendezeit ausgestrahlt, muss aber erst noch gedreht werden. Am vergangenen Donnerstag gab es dazu bereits einen Rundgang mit der Produktionsfirma Hager Moss Film. „Wir freuen uns sehr, dass das Balneon bald auf den TV-Bildschirmen in deutschen Wohnzimmern zu sehen sein wird und sind schon ganz gespannt auf den Film“, sagt David Ehrhardt aus der Betriebsleitung.

Zur Story: Anne (Claudia Michelsen) ist Schwimmtrainerin und Talentscout; voller Elan trainiert sie ihre Nichte Juli (Anna-Lena Schwing) für die Landesmeisterschaften. Mit ihrer Schwester Miriam (Karin Hanczewski) gerät sie darüber häufig in Streit. Miriam glaubt, dass Anne ihre Tochter überfordert, weil sie ihre Schwimmkarriere vor vielen Jahren unter ungeklärten Umständen abgebrochen hat. Auf dem 65. Geburtstag ihrer Mutter (Elenore Weissgerber) kommt es zu einem Streit. Offenbar gibt es ein lange gehütetes Familiengeheimnis, dass jetzt an die Oberfläche zu kommen droht. Annes Vater (Michael Wittenborn) versucht die Wogen zu glätten, doch Anne verlässt das Fest. Kurze Zeit später wird sie von einer Panikattacke heimgesucht: Sie meint auf dem Grund des Schwimmbades einen Schatten zu erkennen. Genauso erging es ihr auch vor vielen Jahren, als sie während des entscheidenden Schwimmwettkampfes plötzlich die Orientierung verlor. Anne will wissen, was hinter ihren Ängsten steckt. Das 90-minütige Drama soll bis Juni fertig abgedreht werden - ein genauer Sendetermin steht allerdings nicht fest.

„Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das gesamte Bad an den betroffenen Tagen geschlossen bleiben muss“, so Balneon-Sprecher Steffen Schlakat, da Schauspieler und Produktionsteam ungestört arbeiten können müssen. „Für Interessierte werden wir aber das ein oder andere Bild vom Set posten. Wer also immer schon wissen wollte, wie es an einem Filmset aussieht, sollte rund um die Drehtermine mal auf unsere Seiten schauen“, rät er.

Gäste, die auf einen Besuch im Balneon dennoch nicht verzichten möchten, können sich noch als Komparsen bewerben. Gesucht werden gute Schwimmerinnen im Alter von 16 bis etwa 20 Jahren sowie eine gute Schwimmerin im Alter von etwa 46 Jahren und weitere Komparsen für andere Tätigkeiten, außerdem noch Personen, die Streichinstrumente spielen für einen anderen Drehtag. Interessierte können sich mit beigefügtem Foto per E-Mail an Maraia Jakimov von Hager Moss unter maraia.jakimov@gmail.com melden.

