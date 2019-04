LeineNetz: Neustadt und Garbsen bündeln Stromnetze noch intensiver

Ab 2020 mit 140 Mitarbeitern noch effizienter am Start - keine Fusion

Die beiden Geschäftsführer Siegbert Hahnefeld und Dieter Lindauer. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Den Herausforderungen des Netzgeschäftes wollen sich Stadtnetze Neustadt und Stadtwerke Garbsen noch besser aufgestellt begegnen. Nach der bisherigen Kooperation werden Infrastruktur- und Strom-, Gas- und Wassernetz ab Januar 2020 in neuer Form gebündelt. Nachdem schon seit 2011 gemeinsam in mehreren Bereichen zusammengearbeitet wird, die Muttergesellschaften jedoch Netzbetreiber sind, ändert sich das zum Jahresende. Die neue LeineNetz GmbH pachtet die Netze von den bisherigen Inhabern und übernimmt den Betrieb sowohl technisch und kaufmännisch, mit Vertrieb sowie Kundenmanagement und Unternehmensentwicklung.

Rund 140 Mitarbeiter werden dann für die neue Gesellschaft tätig sein, in der bisherigen gemeinsamen Tochtergesellschaft waren es 28. Ihr Zuständigkeitsbereich beinhaltet 111.000 Einwohner und etwa 63.000 Stromkunden. Mehr als 1.500 Einspeiser geben regenerativen Strom in die Netze ab, jeweils rund 100 externe Stromlieferanten nutzen die Infrastruktur.

Die Räte beider Kommunen hatten im März und April grünes Licht für das Projekt gegeben. „Da die Standorte zur Netzbewirtschaftung in Garbsen und Neustadt erhalten bleiben, wir die Ausnutzung der Kapazitäten besser steuern können, bleiben die Arbeitsplätze in Neustadt“, freut sich Bürgermeister Uwe Sternbeck - und damit auch die Steuern, was vor allem die Kämmerer beider Kommunen freut.

Der beschlossenen Variante waren nach Worten der Geschäftsführer Siegbert Hahnefeld (Stadtwerke Garbsen) und Dieter Lindauer (Stadtnetze Neustadt) intensive Überlegungen und Beratungen vorausgegangen. „Eine Fusion war Thema“, so Hahnefeld. Die Vorteile hätten aber den schwierigen Fusionsprozess nach Lindauers Worten nicht aufgewogen.

Der Neustädter Geschäftsführer sieht aber auch Vorteile für Kunden: „Dank größerer Teams gibt es künftig immer einen Ansprechpartner in jedem Bereich“, sagt er - und der Ansprechpartner sitzt immer noch vor Ort.

Gerade auch mit dem Blick auf die personelle Entwicklung erhoffen sich die Beteiligten positive Effekte. „In der Größe sind wir ein noch attraktiverer Arbeitsgeber“, so Lindauer. So ließe sich auch auf erwartete Engpässe bei Fachkräften besser reagieren. Schon jetzt bieten beide Unternehmen duale Studiengänge an und wollen weiter selbst ausbilden. Personaleinsparungen sind nach Bekunden beider Geschäftsführer durch die neue Gesellschaft jedenfalls nicht geplant. „Es werden höchstens Stellen von ausscheidenden Mitarbeitern in andere Bereiche verschoben“, sagt Lindauer.

Schon die nahe Zukunft hält Herausforderungen bereit, die durch hohen Aufwand auch gute Mitarbeiter erfordern: Schon ab 2021 sind bei größeren Stromabnehmern neue Zähler zu verwenden, sogenannte „Smartmeter“. Die machen einen deutlich genauere Auswertung des Verbrauchs für Kunden möglich, sind für Analyse und Abrechnung aber auch mit dem Netzbetreiber verbunden. „Da kommt noch einiges auf uns zu“, sagt Hahnefeld. Mit der neuen LeineNetz sehen Lindauer und er dafür beste Voraussetzungen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1050 vom 27.04.2019