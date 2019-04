Strandfeeling an der Leine kommt zurück - am neuen Standort

Mindestens fünf Wochen lockt der „Citybeach“

Jana Schadwinkel nimmt schon mal im spontan erstellten Strandambiente teil, für den Citybeach soll es aber auch Sand zwischen Schloss und Herzog-Erich-Allee geben.

Neustadt (os). „Mich haben immer wieder Leute angesprochen, ob sich der Traumstrand nicht noch einmal organisieren lässt“, sagt Citymanagerin Jana Schadwinkel. Sie selbst kennt diesen Traumstrand nicht mehr, hat aber durchweg „so viel Tolles“ von der Aktion gehört, die 2006 bis 2012 unterhalb des Freibades an der Leine für Beachfeeling sorgte, dass sie eigentlich schon im vergangenen Jahr aktiv werden wollte.

Was 2018 nicht mehr funktionierte, soll ab dem 29. Juni aber für mindestens fünf Wochen Neustädter und Gäste an den Citybeach locken. Der wird dieses Mal allerdings in direkter Nachbarschaft zu Schloss, Hafen und Basketballfeld eingerichtet. „Die Naturschutzauflagen an der Suttorfer Straße sind zu hoch“, sagt Schadwinkel.

Betreiber wird mit Stephan Iseke vom „Isygoing“ an der Landwehr ein Neustädter Gastronom. Aktuell ist er voll damit beschäftigt, den „Minibeach“ für die Robby zu organisieren. Da wollen Iseke und die Wirtschaftsförderung schon ordentlich die Werbetrommel rühren. „Das wird auf jeden Fall cool“, sagt Jana Schadwinkel, auch wenn die Planung noch nicht bis ins letzte Detail abgeschlossen ist. Bisher ist sicher: Es wird Sand, chillige Sitzgelegenheiten und erfrischende Getränke sowie Cocktails geben, in der Woche jeweils zu Loungemusik. „Wie das Wochenend-Programm aussehen könnte, muss noch besprochen werden“, so die Citymanagerin.

„Ob sich das ganze bei gutem Wetter noch verlängern lässt, muss erst geklärt werden“, sagt Schadwinkel. Auch dazu wird es noch Gespräche geben, unter anderem ist es abhängig von schon geplanten Veranstaltungen wie dem Wasserfest.

