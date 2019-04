„Je mehr Einwände, desto besser“

SuedLink: NABU-Arbeitsgruppe will „Raumwiderstände“ aufspüren

Noch gibt es keine wissenschaftlichen Forschungsergebnisse, welche Auswirkungen die massiven Eingriffe in den Boden haben. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Die Planung der „SuedLink“-Stromtrasse, die auch das Stadtgebiet Neustadt massiv betrifft, sorgte am Ostermontag bundesweit für Proteste. Bei einer Kundgebung der Gegner in Garbsen waren auch Gisela Kirmizi und Christel vom Naturschutzbund (NABU) Neustadt mit dabei. „Im demnächst anstehenden Beteiligungsverfahren haben wir noch Einfluss auf das Wie und Wo des Trassenbaus“, ist Kirmizi überzeugt. Sie hat innerhalb des NABU eine neue Arbeitsgruppe „SuedLink“ ins Leben gerufen und will Bürger unterstützen, „Raumwiderstände“ im Stadtgebiet aufzuspüren und an die Bundesnetzagentur zu melden. „Je mehr, desto besser“, so Kirmizi, die als Beispiel besondere örtliche Gegebenheiten wie Naturschutzgebiete, Kompensationsmaßnahmen, ausgeschriebene Baugebiete, Habitatgebiete oder geschützte Tier- und Pflanzenarten benennt. Sie könnten Einschränkungen für den Trassenverlauf bedeuten.

Wie berichtet, verläuft der 700 Kilometer lange, zumeist unter der Erde liegende SuedLink von Schleswig-Holstein aus kommend westlich an Hannover vorbei über Nordhessen und Südthüringen nach Bayern und Baden-Württemberg. Als „Hauptschlagader der Energiewende“ soll so der Windstrom vom Norden in die Industriezentren im Süden tranportiert werden.

Unter dem Link https://www.tennet.eu/de/unser-netz/onshore-projekte-deutschland/suedlink/planung/online-planungstool/ gelangen Interessierte direkt zur Online-Beteiligung beim Netzbetreiber TenneT. Dort können auf einer Karte der genaue Trassenverlauf und die dazu bereits eingegangenen Einwände eingesehen werden. Die NABU-Arbeitsgruppe nimmt unter der E-Mai christel.budnik@web.de Einwände entgegen „Wir werden eine Art Musterbrief entwerfen, die betroffene Bürger an die zuständigen Stellen einschicken können“, kündigt Kirmizi an. „Die Energiewende wollen viele, aber wir müssen sie trotzdem kritisch hinterfragen“, gibt die Naturschützerin zu bedenken. Da es in Neustadt bisher keinen organisatorischen Widerstand gibt, hat sie Verbindungen zum NABU in Garbsen aufgebaut.

Gleich zwei Info-Abende im Mai

Luttmersen/Bordenau (dgs). Noch viele Fragen sind offen beim Suedlink, insbesondere für Eigentümer und Nutzer möglicherweise betroffener Flächen. Welche Auswirkungen sind für die Land- und Forstwirtschaft zu erwarten? Wie sieht die Entschädigung aus?

Auf Einladung des CDU-Stadtverbands findet am Donnerstag, 2. Mai, ein Diskussionsabend um 19.30 Uhr in der Oase in Luttmersen mit dem CDU-Landtagsabgeordneten und Fraktionsvorsitzenden im Rat, Sebastian Lechner, statt. Er will über den Planungsstand und die Beteiligungsmöglichkeiten informieren.

Die FDP lädt zu einer Veranstaltung am Dienstag, 7. Mai, um 18.30 Uhr ins Bordenauer Dorfgemeinschaftshaus am Dorfteich ein. Informationen aus erster Hand erteilen der FDP-Landtagsabgeordnete Dr. Stefan Birkner und Dr. Holger Hennies, Vorsitzender des Landvolkkreisverbandes Hannover.

