Keine Spielstraße - aber trotzdem jede Menge zu beachten

Neustadt. Vor einem Haus spielen ein Erwachsener und ein Kind mit einem Ball auf der Straße. Von hinten nähert sich ihnen ein Auto. Weil bei dieser Szene alle Verkehrsteilnehmer eigentlich schon von sich aus automatisch die Aufmerksamkeit erhöhen sollten, hat sie es sogar auf ein Verkehrszeichen (siehe Foto) geschafft. Das mit der beschriebenen Szenerie gestaltete, blau-weiße, rechteckige Schild weist auf einen verkehrsberuhigten Bereich hin. Doch wie verhält man sich in diesen Bereichen richtig?

Verkehrsberuhigte Bereiche sind nicht nur Straßen, sie stehen auch als Aufenthaltsort für die Anwohner und als Bewegungs- und Spielraum für Kinder zur Verfügung. Zur optischen Verdeutlichung sind die entsprechenden Straßenzüge üblicherweise baulich deutlich von anderen Straßen abgegrenzt. In verkehrsberuhigten Bereichen gibt es beispielsweise keine Einteilung in Fahrbahn, Rad- und Gehweg, da die komplette Straße von allen Verkehrsteilnehmern gleichermaßen genutzt werden darf. Das ist allerdings nicht immer so. Gegenbeispiele bietet zum Beispiel die Wallstraße in der Kernstadt. Die Hildegard-von-Bingen-Straße dagegen ist teilweise vom Ausbaustand nicht als verkehrsberuhigter Bereich erkennbar.

Wichtig zu wissen: Fußgänger dürfen die Straße in ganzer Breite benutzen, Kinderspiele sind überall erlaubt. Alle anderen Verkehrsteilnehmer, also beispielsweise Auto-, Motorrad- und Radfahrer, müssen besondere Rücksicht nehmen und gegebenenfalls sogar anhalten. Die Fußgänger dürfen den Fahrverkehr ihrerseits aber nicht unnötig behindern.

Nicht nur der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit einhalten, also vier bis sieben Stundenkilometer. Weil kaum ein Tacho diesen Bereich anzeigt, raten Experten, das Fahrzeug im ersten Gang mit Standgas rollen zu lassen. Die Pflicht zum Schritttempo gilt - vielen unbekannt - übrigens auch für Radfahrer. Einfach gesagt: Wer einen Fußgänger überholt, fährt schon zu schnell. In der schon genannten Wallstraße hält sich kaum ein Verkehrsteilnehmer an diese Geschwindigkeitsregel. Das Parken von Fahrzeugen ist ausschließlich auf dafür gekennzeichneten Flächen zulässig. Die Parkplätze sind durch eine andere Pflasterung oder eigens aufgebrachte Markierung erkennbar.

Eine selbst erlebte Szene, die allerdings ein paar Jahre her ist: Ein Autofahrer, der aus der Thomas-Mann-Straße im Auenland auf die Memeler Straße abbiegen möchte, meint er habe durch rechts-vor-links Vorfahrt und erzwingt sich die Fahrt, ein Richtung Kuhlager fahrender Kombi kann gerade noch bremsen. Als Ahndung wären normalerweise 25 Euro fällig, mit Behinderung sind es schon 100. Bei „grob verkehrswidrigem und rücksichtslosem Begehen“ neben einer Geldstrafe auch Führerscheinentzug bis zu drei Monaten.

Beim Ausfahren aus einem verkehrsberuhigten Bereich ist oberstes Gebot: Warten und Vorfahrt gewähren. Wie beim Ausfahren aus einem Grundstück ist das aus einem verkehrsberuhigten Bereich kommende Fahrzeug gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmern wartepflichtig. Rechts-vor-Links gilt hier nicht.

Allgemeines: Verkehrsberuhigte Bereiche können aus mehreren Straßen bestehen und enden erst am Aufhebungs-Verkehrszeichen. Das Schild ist identisch wie das am Beginn des Bereiches gestaltet, aber mit einem roten Diagonalstrich durchgestrichen.Umgangssprachlich werden verkehrsberuhigte Bereiche oft „Spielstraße“ genannt, was aber nicht stimmt. Zu diesen gibt es allerdings einen gravierenden Unterschied: in Spielstraßen ist überhaupt kein Fahrzeug- und Fahrradverkehr erlaubt. Dort dürfen Anwohner auch nicht mit ihren Autos zum eigenen Grundstück fahren. Im Neustädter Land gibt es keine solche Spielstraße. Unabhängig der gesetzlichen Regelungen, sollte eines nicht vergessen werden: Ein verkehrsberuhigter Bereich kann nur funktionieren, wenn sich alle Fußgänger, Radfahrer sowie Fahrzeug- und Zweiradfahrer als Partner verstehen und aufeinander Rücksicht nehmen. Oliver Seitz

