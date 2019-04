Weniger Belastung - mehr freie Zeit

Ärztestreik am morgigen Mittwoch im Krankenhaus

Neustadt (dgs). Auch das Krankenhaus ist morgen vom bundesweiten Ärztestreik betroffen. Die zuständige Region Hannover verweist auf die Notdienstvereinbarung, die die Tarifpartner - der Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände - vorab getroffen haben. Sie soll eine Mindestbesetzung sichern. Im Klinikum der Region sind außerdem die Krankenhäuser in Gehrden, Lehrte und in Hannover Nordstadt betroffen, außerdem die Psychiatrie Langenhagen. Weniger Belastung und mehr freie Zeit - das fordert der Marburger Bund in den laufenden Tarifverhandlungen für die rund 55.000 Ärzte in den bundesweit mehr als 500 kommunalen Kliniken. Häufige Dienste in der Nacht und am Wochenende führten zu einer Überlastung der Mediziner, die sich auch auf das Privat- und Familienleben auswirkten, heißt es in der Begründung. Zwei freie Wochenenden im Monat lautet daher die Forderung der Ärztevertretung. Dazu stehen klare Höchstgrenzen für Bereitschaftsdienste und eine verlässliche Dienstplangestaltung auf der Agenda - und höhere Löhne natürlich. Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden herrscht derzeit Funkstille. Der Warnstreik dauert den ganzen Tag an.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2364 vom 10.04.2019