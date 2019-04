Städtischer Sparkurs beginnt bei Kindern

Grundschüler bekommen keine Busfahrkarten mehr im Sommer

Werden die Wulfelader Grundschüler demnächst den Schulbus gegen Elterntaxis tauschen? Die Stadt will die Fahrkarten für die Fahrt nach Mariensee in den Sommermonaten nicht mehr bezahlen.

Claudia Scharnhorst nutzte die Einwohnerfragestunde der Ratssitzung am Donnerstag, um die Politiker auf das Thema aufmerksam zu machen.

Neustadt/Mariensee/Wulfelade (os). SPD und CDU beginnen ihren Sparkurs bei der Mobilität von Grundschulkindern. Rund 8.200 Euro sollen im städtischen Haushalt weniger ausgegeben werden, indem acht Grundschüler aus Wulfelade sowie weitere, die aus dem Norden der Kernstadt zur Hans-Böckler-Schule müssen, keine Busfahrkarten mehr bekommen. Für die Wulfelader gilt das allerdings nur von April bis September, während der restlichen Monate zahlt die Region.

Hintergrund: Eine Busfahrkarte bekommen alle Kinder, deren Wohnhaus weiter als zwei Kilometer von der Schule entfernt ist. Acht Kinder aus Wulfelade wohnen dichter an der Grundschule in Mariensee, müssten über den Radweg an der Landesstraße, wenn sie das Fahrrad nehmen. „Aus dem Ort kommend müssen Schüler die Landesstraße ohne Hilfe queren“, bemängelt Mutter Sandra Höper. „Das Ergebnis werden also weitere Elterntaxis sein“, ist sie überzeugt. Das sieht Claudia Scharnhorst ebenso. „Genau das wollen aber weder wir Eltern noch die Schule - und die Kinder sind stolz auf den selbstständigen Schulweg“, sagt sie. Auch Schulleiterin Claudia Schneider kann sich mit der Streichung nicht anfreunden. „Gerade für die Erstklässler finde ich das eine Zumutung“, sagt sie. „Ein sicherer Schulweg ist das aus meiner Sicht nicht. Sparen ist ja gut, aber bei den Kindern sollte man vielleicht nicht unbedingt anfangen.“

Auf Nachfrage räumt die Stadtverwaltung allerdings ein, dass das Einsparpotential deutlich geringer liegt. Die Wertmarken für die Wulfelader Kinder kosten für das halbe Jahr maximal 720 Euro, durch die Sommerferien wohl weniger. Die Summe ist eher geschätzt und orientiert sich nicht an den aktuellen Schülerzahlen, wie Stadtrat Maic Schillack einräumte. „Wir werden uns die Sache ganz genau angucken“, so CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner auf Anfrage der NZ. „Die Regel ist eigentlich klar und wir wollen keinen Präzedenzfall schaffen, es gibt viele weitere Kinder im Stadtgebiet, die dann eine Busfahrkarte fordern könnten.“ Wenn es aber konkrete Gründe in Wulfelade gäbe, werde auch eine Lösung gefunden.

Die ursprüngliche Regelung hatte der Rat schon 1984 beschlossen, damals noch komplett ohne feste Radwegverbindung. Vor rund zehn Jahren gab es schon einmal den Versuch, die Fahrkarten für die Wulfelader Schüler zu streichen, damals intervenierte der Ortsrat erfolgreich. Das wird er auch dieses Mal wieder versuchen, wie Ortsbürgermeister Heiner Ziesenis (CDU) der Neustädter Zeitung sagte. „Das geht noch nicht so über die Bühne“, kündigt er selbstbewusst an. Der Ortsrat werde im Mai darüber sprechen.

Wie auch Bürgermeister Uwe Sternbeck in der Ratssitzung am Donnerstag noch einmal klarstellte, ist vor der Abschaffung erst ein Ratsbeschluss nötig. Die entsprechende Drucksache wird aktuell vorbereitet. Etwas missverständlich ist das in der Verwaltungsmail an die Schule zu lesen, das hatte Eltern auf den Plan gerufen, die in der Einwohnerfragestunde weitere Informationen forderten. „Frühestens zum Beginn des neuen Schuljahres“, so Stadtsprecherin Nadine Schley, werde die Einsparung umgesetzt. Einen einstimmigen Beschluss wird es dann nicht geben. Grünen-Fraktionssprecher Dominic Herbst findet „das absolut daneben“, mehr Elterntaxis zu produzieren sei das Gegenteil von dem, was Ziel sein sollte. Auch die UWG würde laut Sprecher Willi Ostermann „einer solchen Regelung nicht zustimmen“. SPD-Fraktionschef Harald Baumann bestätigte den Haushaltsbeschluss, will aber die Beratungen zur kommenden Drucksache abwarten.

Wo fängt das Sparen an?

„Sicher sind das nur Peanuts, aber wenn man das überall sagt, kommen wir nicht weiter“, sagt Stadtrat Maic Schillack. Bei den „Freiwillige Leistungen“ liegt das Einsparpotential im städtischen Haushalt, der droht in den kommenden Jahren immer mehr in Schieflage zu geraten. „Wir sollen nicht bei den Schulen sparen und nicht bei den Feuerwehren, Kinderbetreuung ist tabu und der Sport auch“, nennt der Dezernent die für ihn schwierige Situation. „Irgendwo müssen wir anfangen zu sparen.“ -os-

