Ralf Wetzel geht für die Linke ins Rennen

Ralf Wetzel aus Laatzen tritt als Bürgermeisterkandidat für die Linke an. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/cck). Der Stadtverband der Linkspartei traf sich am Mittwoch, um einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl zu bestimmen. Einstimmig fiel die Wahl auf den 62-jährigen Ralf Wetzel. Der stellvertretende Ortsbürgermeister und Ratsherr aus Laatzen leitet seit mehreren Jahren das Kinderschwimmen im Therapiebad Oswald.

Als Beispiel für politische Forderungen, die er in Laatzen bereits umsetzten konnte, nennt Wenzel, dass „keinem Kind mehr der Strom abgeschaltet wird“ und sozialer Wohnungsbau in 25 Prozent der mehrgeschossigen Neubauten vorhanden sein muss. In die Politik kam Ralf Wetzel als die rot-grüne Mehrheit in Laatzen das alte Hallenbad abreißen ließ: „Das hat mich so geärgert, dass ich mich in den Rat der Stadt wählen ließ!“. Weiterhin engagierte er sich in der Friedenspolitik und gründete das neue Forum mit.

In seinem Leben hat der Diplom Staatswissenschaftler in vielen verschieden Berufen gearbeitet, nach seinem Wehrdienst folgte eine Tätigkeit als Chemiefacharbeiter, dann wurde er staatlicher Beauftragter des Stadtbezirksbürgermeisters in Alt-Köpenick. Seit 2003 ist Wenzel Erwerbsunfähigkeitsrentner mit Nebentätigkeiten.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1047 vom 06.04.2019