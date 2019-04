Von kleinen Königen und großen Irrtümern

Neue Verkehrsserie ab jetzt immer samstags

Neustadts Verkehrskoordinator Benjamin Gleue und Kontaktbeamtin Pamela Hoffmann von der Polizei klären gemeinsam mit der Neustädter Zeitung in Sachen Verkehr auf. Foto: Seitz

Neustadt. Die meisten Menschen nehmen in irgendeiner Form jeden Tag am Straßenverkehr teil. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, per Auto oder mit dem öffentlichen Nahverkehr - mit falschem Verhalten gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern auch andere.

„Bei Rot über den Fußweg zu gehen oder ohne Licht mit dem Rad zu fahren, ist fast zur Normalität geworden“, sagt Neustadts Kontaktbeamtin, Oberkommissarin Pamela Hoffmann - und fragt sich, wo die Grenze ist? „Wem alles egal ist, der fährt auch bei geschlossener Halbschranke über den Bahnübergang oder bewegt seinen Pkw selbst dann noch, wenn er nach fünf Bier aus der Kneipe kommt.“ Gefahren lauern aber oft schon in viel alltäglicheren Situationen. Häufig ist reine Unwissenheit das Problem. Dabei ist sich mancher seiner Sache durchaus sicher. An anderen Stellen sind Hinweise widersprüchlich oder unübersichtlich. Nicht immer führen Verstöße zu Unfällen, vielleicht muss es aber auch nicht so weit kommen.

Die neue Verkehrsserie „VERKEHRt - von kleinen Königen und großen Irrtümern“ soll genau dort ansetzen: Mit falschen Annahmen aufräumen, über tatsächliche Regelungen aufklären und auch ein wenig dafür sorgen, dass mit Rücksicht, Geduld und Voraussicht der Verkehr für alle etwas sicherer wird. Beschrieben werden in den kommenden Wochen - jeweils in der Samstagsausgabe - sowohl allgemeine Regeln als auch konkrete Situationen und Stellen aus dem „Stadtverkehr“. „Alle Verkehrsteilnehmer sollten nicht auf ihr Recht beharren und sich nicht wie kleine Könige aufführen. Die „Unterm-Strich-zähl´-ich“-Mentalität hat auf den Straßen nichts verloren“, macht auch Pamela Hoffmann noch einmal deutlich. Auch wenn die Polizei kontrolliert oder in Absprache mit den zuständigen Verkehrsbehörden versucht, Situationen zu entschärfen, kommt es auf jeden Verkehrsteilnehmer an.

Für die kommenden Wochen stehen schon viele Themen und konkrete Orte auf der Liste. Weitere Anregungen von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, sind aber jederzeit willkommen. Wir freuen uns über Anregungen und Rückmeldungen unter dem Betreff „VERKEHRt“ per Email an redaktion@neustaedter-zeitung.de.

