Toter Winkel: Was ist das eigentlich?

Polizei, THW und Verkehrswacht sensibilisieren Grundschüler

Pamela Hoffmann (li.) zeigte den Grundschülern, wie groß das Sichtfeld durch einen LKW-Spiegel ist. Fotos: Krämer

Später durften die Kinder selbst in das THW-Fahrzeug steigen. Dabei fiel ihnen auf: Die Plane, auf der sich alle Mitschüler versammelt hatten (siehe oben), ist gar nicht mehr zu sehen.

Als erstes wollte sich die neunjährige Nina Anna Inga Wedemeyer (re.) davon überzeugen.

Neustadt (cck). Erst im Januar verstarb ein elfjähriges Mädchen in Lehrte, weil sie von einem LKW beim Rechtsabbiegen übersehen und erfasst wurde. Ähnliche Fälle gab es 2018 in Burgdorf und Hannover, ebenfalls mit sehr jungen Opfern. Der „tote Winkel“ - ein Begriff, mit dem viele Kinder nur wenig oder nichts anfangen können.

„Im Idealfall sollten alle Grundschüler wissen, was der tote Winkel bedeutet und das nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch“, fordert Kontaktbeamtin Pamela Hoffmann. Gemeinsam mit Ulli Drewitz und Detlef Meese von der Verkehrswacht Hannover Stadt und Roland Brand vom Technischen Hilfswerk Wunstorf kam sie am Donnerstagvormittag an die Grundschule Stockhausenstraße, um über die „enorme Gefahr“ aufzuklären.

„Der tote Winkel eines LKW kann nämlich eine ganze Schulklasse verschlucken“, betont sie. Die Grundschüler der Klasse „4a“ konnten sich am Vormittag selbst ein Bild davon machen. Die Experten von der Verkehrswacht hatten eine große Plane mitgebracht, stehen alle Kinder in einem bestimmten Winkel darauf, sind sie aus dem Fahrerhäuschen des LKW nicht mehr zu sehen.

Zwar gibt es seit 2007 zusätzliche Spiegel, die den toten Winkel verkleinern sollen, allerdings würden sie von den Fahrern immer noch zu selten genutzt werden, weiß der frühere Fahrlehrer Detlef Meese aus eigener Erfahrung. Zur Veranschaulichung stellte das THW ein Fahrzeug in entsprechender Größere bereit. Bevor die Kinder einen Blick aus dem Seitenspiegel werfen konnten, lernten sie den toten Winkel aber erst einmal in der Theorie kennen. „Wo gibt es den überhaupt?“, fragte Drewitz in die Runde. Die Grundschüler lernten, dass es nicht nur für LKW- und Autofahrer einen toten Winkel gibt, sondern auch auf dem Motorrad, Fahrrad und sogar zu Fuß. „Deshalb ist es wichtig, dass ihr immer nach links und rechts schaut, bevor ihr über die Straße geht“, betonte er. Auf dem Fahrrad gehöre zwingend ein Helm dazu, dieser müsse aber so aufgesetzt werden, dass er nicht das ganze Gesicht bedeckt. Die Experten hatten extra ein Exemplar dabei, um den Kindern zu zeigen, wie es richtig geht. In Neustadt wurde zuletzt im November 2018 eine Radfahrerin von einem LKW erfasst, als er von der Nienburger Straße rechts auf die Theodor-Heuss-Straße abbiegen wollte. Die damals 54-Jährige wurde vom Fahrzeug mitgeschleift und dadurch schwer am Bein verletzt.

Ist ein LKW in Sichtweite, sollen die Kinder immer erst Blickkontakt mit dem Fahrer aufnehmen, bevor sie die Straße überqueren, gab Drewitz ihnen als Tipp mit auf den Weg. „Könnt ihr das nicht, bleibt lieber stehen“, warnte er. Vier Stunden verbrachten die Experten an der Grundschule, um die Viertklässler zu sensibilisieren. Im Sachunterricht haben die Kinder zwar das Thema Verkehrserziehung, Hoffmann reicht das allerdings noch nicht. Sie wünscht sich, dass der tote Winkel Teil des Lehrplans wird.

Weitere Termine stehen am 29. April und 3. Mai mit den Viertklässlern der Hans-Böckler-Schule und Michael-Ende-Schule an. Um die Brisanz und Wichtigkeit des Themas zu unterstreichen, kommen dann auch die Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus (SPD), Sebastian Lechner (CDU) und Dr. Stefan Birkner (FDP) hinzu. Erstmal findet das freiwillige Angebot nur an den besagten Schulen statt. „Das sollte geändert werden, wenn es nach uns geht“, so Hoffmann.

