Schwimmen lernen als Luxusgut?

157 Kinder stehen auf der Warteliste - Mehr Personal soll helfen

Von Mitte März bis Juni bietet die Flüchtlingshilfe in Zusammenarbeit mit der DLRG einen wöchentlichen Kurs für geflüchtete Kinder an.

Kira Zessack übt mit der achtjährigen Dajla Mustafa, von Angst ist dabei keine Spur.

Neustadt (cck). Spätestens mit dem Eintritt in die Schule sollte jedes Kind schwimmen können - so zumindest die Wunschvorstellung. Die Kapazitäten in den Anfänger-Kursen sind allerdings schnell erschöpft, lange Wartelisten sind das Resultat. Allein im Balneon warten momentan 157 Kinder auf einen Platz.

Laut Sprecher Steffen Schlakat liege das vor allem an zu wenig Personal. Bislang betreute eine Angestellte die Anfänger-Schwimmkurse im Balneon. Im früheren Hallenbad an der Lindenstraße gab es fünf Kräfte mehr, die etwa 45 Kindern im Monat das Schwimmen beibrachten. Der Unterschied war allerdings, dass sie keine festen Zeiten für die Kurse hatten, diese somit parallel zum regulären Betrieb, sogar in den Morgen- oder Abendstunden, durchführen mussten. „Pro Tag waren das etwa vier Kurse“, erinnert sich Mitarbeiter Marcus Niemeyer. „Damit waren wir aber deutlich an der Kapazitätsgrenze.“

„Das wollten wir für unsere Mitarbeiter nicht“, betont Schlakat. Im Oktober wurde eine Kraft eingestellt, die sich ausschließlich um die Kurse kümmert. Allerdings habe sich schnell abgezeichnet, dass eine Kursleiterin nicht ausreicht. Deshalb kam Anfang des Monats eine weitere Vollzeitkraft hinzu. Dadurch hofft Schlakat die Warteliste langfristig „auf null“ bringen zu können. Auch der begrenzte Platz ist ein Problem. Im Balneon gibt es nur einen Kursbereich, der auch von vielen Vereinen genutzt wird. Diesen hätte Yasmin Linicus von der Flüchtlingshilfe im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf gerne für einen Schwimmkurs für geflüchtete Kinder genutzt, doch gibt es dafür keine Kapazitäten. Deshalb muss der Kurs während des laufenden Badebetriebs stattfinden. Schnell waren alle Plätze vergeben, deshalb musste Linicus auch einigen Familien absagen.

Vier Mitglieder der DLRG führen die Kinder dabei spielerisch ans Wasser heran, unterstützt von Bärbel Gabler-Ohm und Gesa Elsner von der Flüchtlingshilfe. Gemeinsam toben sie durchs Becken und spritzen sich gegenseitig nass. „Die Ängste sind dann eigentlich schnell vergessen“, sagt Kira Zessack von der DLRG. Eigentlich müsste es eine Selbstverständlichkeit sein, dass jedes Kind schwimmen kann, ist Linicus überzeugt. „Kein Kind soll mehr ertrinken“, lautet ihr Appell. Deshalb würde sie den Kurs gern auch langfristig anbieten. Vorerst endet dieser Mitte Juni.

