SuedLink: Grundsatzerklärung zurückgestellt - laufende Diskussion soll mit einfließen

Morgen Abend Info-Veranstaltung im DGH Niedernstöcken

Neustadt (cck). Der Bau der Stromtrasse „SuedLink“ sorgt weiter für Diskussionen. Wird der geplante Korridorverlauf durch den westlichen Teil der Region Hannover umgesetzt, ist auch das Neustädter Land betroffen (die NZ berichtete). Besonders in der Landwirtschaft sorgt der Trassenverlauf für Aufruhr. Einige Landwirte ergriffen selbst die Initiative und erarbeiteten alternative Vorschläge, die der Mandelsloher Ortsbürgermeister Günter Hahn an Tennet weiterleitete. Deshalb gibt es am morgigen Mittwoch, 3. April, einen weiteren Info-Abend, bei dem Elisabeth Benecke, Referentin für Bürgerbeteiligung bei Tennet, Fragen beantworten will. Beginn ist um 18 Uhr im Niedernstöckender Dorfgemeinschaftshaus. Zur ersten Veranstaltung, Mitte März in der Aula des Gymnasiums, kamen bereits 200 Zuschauer.

Die laufenden Diskussionen und Erkenntnisse daraus sollen auch bei einer städtischen Grundsatzerklärung mit einfließen. Diese sollte eigentlich bei der morgigen Ratssitzung verabschiedet werden, wurde aber schon am Montag vom Verwaltungsausschuss zurückgestellt und somit abgesetzt, erklärt Stadtsprecher Stefan Bark im Gespräch mit der NZ. Laut Beschlussvorlage bekenne sich die Stadt zur Energiewende und dem Ziel, Atom- und Kohlekraftwerke abzuschalten. „Die bisherigen energierechtlichen Vorgaben und die zur Verfügung stehende Technik kommen ohne leistungsfähige Stromtrassen von Nord nach Süd nicht aus“, heißt es weiter. Die Vorrangtrasse durch Neustadt müsse von den Übertragungsnetzbetreibern allerdings nachvollziehbar begründet werden. Weiter müsse gewährleistet sein, dass von allen Siedlungen und Wohnhäusern ein nachvollziehbarer Mindestabstand gewährt wird. Eingriffe in Eigentum seien finanziell auszugleichen, das gelte insbesondere für die Landwirtschaft. Die Verwaltung werde sämtliche Schwierigkeiten und Einschränken für den Trassenverlauf im Beteiligungsverfahren einbringen. Alle Neustädter werden dazu aufgerufen, ihre Einwendungen ebenfalls geltend zu machen.

