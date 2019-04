Westernfest ist für die nächsten drei Jahre gesichert

Stadt erteilt Baugenehmigung für BigValley-Ranch

Line Dance wird nur ein Programmpunkt sein, wenn in diesem Jahr wieder Westernfeste auf der BigValley-Ranch an der Nienburger Straße stattfinden. Foto: Seitz

Neustadt (os). „Am 1. Mai machen wir auf jeden Fall ein Westernfest“, sagt Hartmut Wagner, Besitzer der BigValley-Ranch an der Nienburger Straße. Nach längerer Uneinigkeit mit der Stadtverwaltung, ob für das Grundstück ein - mit fünfstelligen Kosten verbundener - Bebauungsplan erstellt werden soll, hatte er 2018 das beliebte Fest ausfallen lassen. Alle Liebhaber von „Wild West“ können sich in diesem Jahr aber nicht nur auf den Stammtermin im Mai, sondern auf eine weiteres Fest am 3. Oktober freuen.„Zum ersten Mal veranstalten wir auch einen Weihnachtsmarkt“, sagt Wagner. Weil er sich für die Genehmigung schon auf ein Datum festlegen musste, hat er das zweite Adventswochenende gewählt. „Ich hoffe, das kollidiert nicht mit anderen Veranstaltungen.“

Die Stadtverwaltung bestätigt die Genehmigung. „Wichtigster Punkt war die Parkplatzsituation“, sagt Stadtsprecher Stefan Bark. Die sei nun nachgewiesen, die Bundesstraße 442 (Nienburger Straße) darf nicht zugeparkt werden. „Wir haben mit Aldi, Schuhwerk und dem Gartenverein Moorblick Vereinbarungen geschlossen“, sagt Wagner - und freut sich über die Kooperationsbereitschaft. Seine Genehmigung gilt befristet für drei Jahre, dann soll der Bebauungsplan fertig sein, den er nun doch beauftragt hat.

Für den 1. Mai stehen die ersten Attraktionen schon fest. Neben Goldwaschen und Ponyreiten gibt es für Kinder eine Eisenbahn zum Mitfahren. Westernreiter Horst Höbel zeigt Lassovorführungen, beim Line Dance kann sogar mitgemacht werden. Musik und Leckeres wird es auch geben.

