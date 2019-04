NABU will künftig per Drohne Rehkitze retten

Felder vor der Ernte absuchen

NABU-Chef Reinhard Hoffknecht wird auch selbst zum Drohnenpilot, Rehkitze sollen künftig nicht mehr von Erntemaschinen getötet werden.

Neustadt (os). In der kommenden Woche soll der Drohnenführerschein gemacht werden, danach wollen zwei NABU-Aktivisten Rehkitzen das Leben retten. Der Vorsitzende der Ortsgruppe, Reinhard Hoffknecht, und Mirko Bartels wollen per Wärmebildkamera Felder und Wiesen vor Ernte und Mähen absuchen, damit die landwirtschaftlichen Maschinen keinen Reh-Nachwuchs töten. „Ich habe schon mit ein paar Landwirten und Jägern gesprochen, die haben die Idee begeistert aufgenommen“, sagt Hoffknecht. Wie genau die beiden Piloten angefordert werden können, ist bisher noch nicht geklärt. Erstmal muss nach dem Führerschein auch noch die richtige Drohne her.

„Im Mai kommt ein neues Modell raus, das für unseren Zweck bestens geeignet sein dürfte“, so der NABU-Vorsitzende nach ersten Gesprächen mit Experten. Kostenpunkt: rund 10.000 Euro. Die sollen zum einen durch eine Förderung der Bingo-Umweltstiftung, aber auch durch kleinere Spenden zusammenkommen. „Es gab schon weitere gute Gespräche“, erzählt Hoffknecht - und hat auch schon zusätzliche Einsatzgebiete im Auge. „Wir können im Winter Storchennester begutachten und Reparaturbedarf feststellen“, nennt er als ein Beispiel.

Wer den NABU mit einer kleinen Spende unterstützen will, kann das per Überweisung an die IBAN DE03250501802001005772 tun. „Jeder Euro zählt“, so Hoffknecht.

