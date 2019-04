Feuerwehr: Alle 52 haben bestanden

Brandschützer schließen Truppmann-Lehrgang erfolgreich ab

Neustadt (os). Die theoretische Prüfung haben sie ebenso gut gemeistert wie die praktische - alle 52 angehenden Feuerwehrleute aus dem Stadtgebiet konnten den „Truppmann I“ genannten Grundlehrgang erfolgreich abschließen. Wie berichtet war im Februar wieder ein stark besetzter Lehrgang gestartet, unter ihnen 17 Quereinsteiger und 15 Frauen aus fast jeder der 29 Ortsfeuerwehren im Neustädter Land.

Von jetzt an geht die Ausbildung in den eigenen Feuerwehren weiter, in zwei Jahren können sich die Absolventen dann nach weiteren Lehrgängen der „Truppmann II“-Prüfung stellen.

„Das war ein super Lehrgang“, sagt der stellvertretende Stadtausbildungsleiter Torben Klingemann. „Die Prüfer aus anderen Gemeinden und Städten der Region haben uns sehr dafür gelobt.“ Den erfolgreichen Abschluss feierten alle gemeinsam im Gasthaus Bartling in Wulfelade.

