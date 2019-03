Integrationsbeirat fordert Willkommenslotsen auch für die Stadt

Gremium ist überzeugt vom Nutzen für alle Beteiligten

Adel Amor und Giuseppe Broccoli (v.li.) wollen auch für Neustadt einen hauptamtlichen Willkommenslotsen, durch einen Runden Tisch bei Unternehmer Ulrich Temps waren sie auf das erfolgreiche Modell aufmerksam geworden.Fotos: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Die Erfahrungen des Willkommenslotsen Andreas Gawron aus dem Landkreis Peine beim Runden Tisch zum Thema „Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und Migranten“ haben die Mitglieder des Integrationsbeirates mehr als überzeugt - und seine Mitglieder aktiv werden lassen. Die Vorsitzenden Adel Amor und Dr. Giusepe Broccoli haben als Mitglieder des Ausschusses für Integration und Teilhabe einen Antrag auf Schaffung einer hauptamtlichen Stelle nach diesem Modell auf den Weg gebracht.

„Der Willkommenslotse hat sich in anderen Kommunen als sehr hilfreich und integrativ sehr erfolgreich erwiesen. Ein solcher, hauptamtlicher Vermittler fehlt in Neustadt. Die Wirtschaft, Behörden, Ämter, Institutionen und die neuen sowie die alten Mitbürger würden davon erheblich profitieren“, ist Broccoli sicher. Wie berichtet hatte Gawron von zahlreichen Erfolgen berichten können, mehr als 120 Ausbildungsplätze, Arbeitsstellen und Praktika hat er in seinem Zuständigkeitsbereich innerhalb von weniger als drei Jahren vermitteln können. Mit guten Verbindungen zu allen beteiligten Behörden hilft er allen Beteiligten. Dem entgegen hatten Firmenvertreter aus dem Neustädter Land von großen bürokratischen Schwierigkeiten bei der Arbeitsmarktintegration berichtet - mit denen sie meist allein stehen.

„Nicht in jedem Fall sind Unternehmen so breit ausgestellt wie die Firma Temps“, sagt Broccoli, deren Engagement nennt er vorbildlich, weiß aber, dass kleinere Betriebe schon personell nicht über solche Möglichkeiten verfügen können. Auch ehrenamtliche Arbeit könne das nicht im nötigen Maße schaffen, sind die Integrationsbeiratsmitglieder überzeugt. „Das Projekt Willkommenslotse wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) sowie vom Zentralverband des Deutschen Handwerks gefördert, so der stellvertretende Vorsitzende. Das Projekt gibt es seit 2015. „Letztlich muss man sich ja mal die Frage stellen, was Lokalpolitik und Verwaltung seither davon abgehalten hat, in dieser Richtung aktiv zu werden? Eine Antwort habe ich darauf bisher nicht erhalten“, so der langjährige Neustädter, der sich selbst ehrenamtlich für die Integration engagiert. „Willkommenslotsen kennen die rechtlichen Rahmenbedingungen für Praktika, Ausbildung und Beschäftigung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Aufenthaltsstatus. Sie unterstützen bei verwaltungstechnischen Abläufen. Sie kennen regionale und nationale Förder- und Unterstützungsprogramme für Betriebe, die Flüchtlinge ausbilden bzw. beschäftigen“, nennt das BMWi in einer Broschüre Vorteile des Programms.

Die Stadt begrüßt die Initiative, will aber zunächst abwarten, was die Tätigkeit des Flüchtlingskoordinators von Stadt und Kirchenkreis - in Zusammenarbeit mit dem Campus Handwerk bringt, das die Region in Garbsen angesiedelt hat.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1046 vom 30.03.2019