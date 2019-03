Der Deich nimmt die ersten Hürden

Ortsrat und USA bringen 4,1 Millionen-Projekt auf den Weg

So würde der hinter dem Silbernkamp verlaufende Deich an die Festungsspitze im Süden von Schloss Landestrost angeschlossen. Das Deichtor wäre ohne Hochwasser dauerhaft offen. Repro: Heidt&Peters

Viele Zuhörer, relativ wenige Fragen: Bewohner des Silbernkamps kamen zahlreich zur Sitzung am Montag.

Neustadt (os). Der Weg zum Planfeststellungsverfahren für den Hochwasserschutz Silbernkamp hat die ersten Gremienhürden genommen. In einer gemeinsamen Sitzung stimmten Ortsrat sowie Umwelt und Stadtentwicklungsausschuss (USA) dem auf 4,1 Millionen Euro kalkulierten Deichprojekt ausnahmslos zu.

Seit 2009 wird bereits untersucht, auf welchem Weg die rund 250 Häuser am besten vor einem „Hundertjährigen Hochwasser“ (HQ100) geschützt werden könnten. Hochwasserschutzwand und mobile Schutzelemente waren seither geprüft und verworfen worden, letzte Überschwemmungen - besonders extrem im Jahr 2003 und 2017 - machten klar, dass Nichtstun keine Alternative ist, wurden doch im Falle eines HQ100 schon 2009 Schäden in Höhe von mehr als 4 Millionen Euro erwartet.

Rund 90 Zuhörer verfolgten die Sitzung, stellten aber eher wenige Fragen. Von Interesse: Erhöht sich die Fließgeschwindigkeit an der Apfelallee oder der Druck auf den Leinedurchbruch? Beides konnte Fachmann Jan Brencher verneinen. Fachbereichsleiter Jörg Homeier von der Stadtverwaltung hielt nach mehreren Fragen fest: Das Projekt sei nicht darauf ausgelegt, Grundwasserprobleme zu beheben. Die Folgekosten interessierten nicht nur Anwohner Helmut Neumann. Zunächst trage die Stadt alle Unterhaltungskosten, antwortete Homeier, zeitnah werde aber ein Deichverband gegründet. In dem müssen alle die Mitglied werden, die direkt vom Deich profitieren. Der Fachbereichsleiter rechnet mit 50 bis 100 Euro jährlich pro Haushalt. Auswirkungen auf Bordenau oder flussab liegende Orte soll das Bauwerk laut Brencher nicht haben, als Ausgleich werden rund 200.000 Kubikmeter im Deichvorland abgegraben. Abschließend berät am kommenden Montag der Verwaltungsausschuss den Antrag auf ein Planfeststellungsverfahren.

So soll der Deich aussehen

Auf einer Gesamtbreite von rund 30 Metern wird das Schutzbauwerk sich insgesamt 1.100 Meter lang von der Rückseite der Kita am Klinikum bis zur Südspitze der Festung ziehen - jeweils mindestens 50 Meter von der äußeren Häuserlinie. Die Höhe beträgt 3,30 Meter, die Krone soll drei Meter breit sein. Zwei Spundwände werden in die Erde getrieben, um Sperrmüllablagerung im Boden gegen Grundwasser abzudichten. Eine Überfahrt ist an der Röntgenstraße geplant, ein Deichtor am Schloss. Drei Meter breit wird der betonierte Deichverteidigungsweg.-os-

