Rathausneubau ist eine Etappe weiter

Ausschreibung gestartet - Baubeginn im Frühjahr 2021 geplant

Hier soll das Rathaus gebaut werden, jetzt ist die Ausschreibung im Umlauf.

Neustadt (r/cck). Ende Januar hatte Bürgermeister Uwe Sternbeck die Beschlussvorlage zum Rathausneubau am Standort Marktstraße-Süd zur weiteren Abstimmung in den Gremien freigegeben. Der Rat stimmte der Vorlage Anfang Februar als letztes Gremium zu und ebnete damit den Weg für den Start der Ausschreibung (die NZ berichtete). Diese wurde am Montag unter anderem im Deutschen Vergabeportal (DTVP) sowie weiteren relevanten Medien veröffentlicht. „Damit können sich ab sofort Generalunternehmen beziehungsweise Bietergemeinschaften aus Architekten und Bauunternehmen um die Teilnahme bewerben“, erklärt Stadtsprecherin Carmen Rigbers.

Die zusammen mit einem externen Berater-Team sowie einer Rechtsanwaltskanzlei erarbeiteten Ausschreibungsunterlagen umfassen fast 1.500 Seiten. Die Bewertung der Bieterangebote soll anhand einer detaillierten Matrix erfolgen. Dafür wurde bereits eine Jury aus Experten benannt, die als Fachpreis- und Sachpreisrichter fungieren. Das Vergabeverfahren ist ein ÖPP (Öffentlich-Private Partnerschaft)-Bieterverfahren und wird in zwei Stufen ablaufen. In der ersten Stufe erfolgt für die ausgewählten Bietergemeinschaften der Entwurf des Gebäudekomplexes mit Rathaus, Einzelhandel und Tiefgarage. In der zweiten Stufe folgt dann die Verhandlungsrunde über die Details zu Technik, Betrieb und Instandhaltung. Errichtet wird ein vierstöckiger Neubau plus Untergeschoss auf einer etwa 7.600 Quadratmeter großen Fläche zwischen Marktstraße, Herzog-Erich-Allee, Lindenstraße und am Kleinen Walle. „Im Sommer 2020 soll der Auftrag zum Bau des Rathauses vergeben werden. Der Baubeginn ist nach jetzigem Stand für das Frühjahr 2021 geplant“, so Rigbers weiter.

