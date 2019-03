Für eine saubere Stadt: 200 Freiwillige greifen zur Zange

Auch die Schulen helfen mit - Zwölf Tonnen Müll kommen zusammen

Neustadt (cck). Ausgediente Fahrräder, Autoreifen, sogar ein Kinderwagen - überrascht waren die Helfer, was einfach in die Natur geworfen wird. Über 200 Freiwillige beteiligten sich am Samstag an der vom Ortsrat organisierten Reinigungsaktion. „Unsere Stadt soll sauberer werden“ war das Motto. So strömten am Vormittag etliche Kleingruppen hinaus, um öffentliche Plätze und Wege von Müll zu befreien. Etwa zehn Tonnen kamen dadurch zusammen. Auch die Schulen beteiligten sich: Rund 1.200 Kinder hatten an den Tagen zuvor schon zwei Tonnen Müll gesammelt.

„Die Resonanz war sehr gut“, resümierte Ortsbürgermeister Johannes Laub am Mittag. Der Container an der Sammelstelle bei der Feuerwehr war mittlerweile prall gefüllt. Für die Helfer gab es dort Bratwurst und Getränke zur Stärkung, obendrauf noch Freikarten von den temps Shooters sowie VIP-Karten für das Balneon, die unter allen verlost wurden. Etliche Gruppen hatten sich bereits im Vorfeld für die Aktion angemeldet, darunter der Verein zur Pflege internationaler Beziehungen, Schützengesellschaft und NABU-Kindergruppe. „Wir sind heute fast neun Kilometer gelaufen“, sagte deren Leiter Detlef Paatzsch. Zwölf Kinder, begleitet von sieben Erwachsenen, sammelten rund um den Friedhof, Lindenstraße und Krankenhaus. Neben Hausmüll fanden sie auch zwei Reifen, Lautsprecher und Handtücher. „Daneben Mülleimer, die überquellen“, kritisierte er. Insgesamt kam die Veranstaltung bei den NABU-Kindern gut an: „Sie haben schon gesagt, dass sie das viel öfter machen wollen“, so Paatzsch weiter.

14 Helfer vom Verein zur Pflege internationaler Beziehungen nahmen sich den La Ferté-Macé-Platz, Boule-Platz und die Grünanlagen am Erichsberg vor. Dort sammelte auch Bianca Gerike mit ihren Söhnen Liam (neun Jahre) und Pino (vier). Sie hatten in drei Stunden mehrere, prall gefüllte Säcke zusammen. Neben etlichen Zigarettenstummeln, Kartons und Hausmüll, fanden sie auch Kurioses: Ein Quietschtier sowie einen Toilettendeckel. „Die Kinder sollen sehen wie schmutzig es ist und daraus etwas lernen“, erklärte die Neustädterin ihre Motivation. Zum anderen wollte sie die Aktion nutzen, um neue Kontakte zu knüpfen. Diese soll künftig jährlich stattfinden, sicherte Ortsbürgermeister Laub bereits zu. Als Brennpunkte nannte er den Wohnmobilstellplatz sowie die Böschung zur B6/Mc Donalds. Hier sei besonders viel - vor allem Fastfood-Müll - gefunden worden. Deswegen wolle er die Betreiber des Schnellrestaurants ansprechen und um Verbesserungsvorschläge bitten.

