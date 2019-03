Ampelanlage Siemensstraße kommt bis Mai

Lechner fragt bei Landesbehörde nach - Ortsbürgermeister erleichtert

Neustadt (os). Spätestens bis Ende Mai soll die Behelfsampel an der Siemensstraße Geschichte sein, hat der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner erfahren. Wegen der unhaltbaren, verkehrstechnischen Situation für Radfahrer hatte sich Lechner an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) in Hannover gewandt und schnellstmögliche Abhilfe gefordert.

Behördenleiter Friedhelm Fischer hat jetzt zugesagt, die Verkehrsgefährdung in den kommenden Wochen aufzulösen. Fischer räume die Gefahr für Radfahrer ein und sei selbst nicht glücklich über den Zustand, schreibt Lechner. Grund für die lange Verzögerung sei ein ausgelaufener Rahmenvertrag für die Reparatur von Ampelanlagen. Schäden an der Ampel selbst seien zwar durch Wartungsverträge mit den Herstellern abgedeckt, nicht jedoch die Tiefbauarbeiten. Diese müssten ausgeschrieben werden und könnten nicht mehr selbst durch die Straßenmeistereien erledigt werden. Wegen knapper Personalkapazitäten im Geschäftsbereich Hannover hätte das aufwändige Vergabeverfahren erst Anfang März ausgeschrieben werden können. Fischer ist zuversichtlich, dass die Ampelanlage bis Ende Mai installiert wird.

Ortsbürgermeister Johannes Laub zeigte sich erleichtert über das absehbare Ende der gefährlichen Situation: „Ich nutze selbst täglich den Fahrradweg an der Siemensstraße. Besonders morgens stauen sich hunderte Schülerinnen und Schüler an dem Engpass. Gut, dass hier endlich Abhilfe geschaffen werden soll.“

Auch Lechner ist froh, dass die Gefahrensituation in den nächsten Wochen beseitigt wird: „Über zwei Jahre sind nach dem Unfall vergangen. Es ist längst überfällig, die Sicherheit besonders für unsere Kinder und Jugendlichen auf dem Radweg wiederherzustellen.“ Eine Autofahrerin hatte die ursprüngliche Ampel gerammt und sie so unbrauchbar gemacht.

Kommentar: Fragwürdige Prioritäten

Knappes Personal ist ein ebenso häufig wie - leider - zutreffend genannter Grund, wenn bei der öffentlichen Hand etwas nicht funktioniert. Warum es aber innerhalb von zwei Jahren nicht gelungen sein soll, eine neue Ampel zu installieren und damit „den“ neuralgischen Punkt des morgendlichen Radverkehrs in Neustadt an einer Bundesstraße für die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu sichern, bleibt trotzdem unerklärlich. Die Frage nach den Prioritäten stellt sich vor allem angesichts der Tatsache, dass ein deutlich späterer Unfall die Ampel an der B 6 in Eilvese zerstörte. Obwohl das Provisorium dort weniger störte, ist es mit allen nötigen Arbeitsschritten bereits ersetzt - auch das dauerte allerdings einige Zeit. Oliver Seitz

