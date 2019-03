Kanalsanierung: Königsberger Straße wird gesperrt

Arbeiten im Kreuzungsbereich dauern etwa drei Tage

Neustadt (r/cck). Die durch den Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt (ABN) beauftragte Erneuerung des Schmutzwasserkanals im Zuge der Kreisstraße 347 geht in die finale Phase: Wie geplant, muss in der kommenden Woche die Einmündung Landwehr/Königsberger Straße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden, teilt der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue mit. Da sich der Kanalschacht mitten im Kreuzungsbereich befindet, ist eine Ein- und Ausfahrt in die Königsberger Straße dann nicht mehr möglich.

Die Arbeiten am Verkehrsknotenpunkt sollen am kommenden Montag, 25. März, beginnen und voraussichtlich drei Tage dauern. Verkehrsteilnehmer müssen sich während dieser Zeit auf Umwege und längere Fahrzeiten einstellen. Auf der Landwehr regelt eine Ampel den Verkehr. Da auf dieser Höhe der Landwehr täglich rund 14.000 Fahrzeuge unterwegs sind, stellt das von der ausführenden Baufirma beauftragte Verkehrssicherungsunternehmen einen Sicherheitsposten, der die Ampel individuell im Handbetrieb steuert. „Nur auf diese Weise kann verhindert werden, dass der Rückstau bis in die „Havanna“-Kreuzung der Bundesstraße 442 zurückreicht und den dortigen Verkehr zum Erliegen bringt“, betont der Verkehrskoordinator.

Bei starkem Verkehrsaufkommen haben die aus Richtung der B 442 kommenden Fahrzeuge stets Vorrecht. Aus Westen kommende Verkehrsteilnehmer müssen entsprechend länger warten. Diese können aber auch über die Verbindung Am Kuhlager/Memeler Straße ausweichen, um beispielsweise zur Nienburger Straße und von dort aus zur B 6 zu gelangen. Wahlweise kann auch über die Siemensstraße zur Wunstorfer Straße gefahren werden, so Gleues Empfehlung.

Haltestelle entfällt: Regiobus-Linien 802, 830 und 831 betroffen

Neustadt (r/cck). Aufgrund der Sperrung der Königsberger Straße ab 25. müssen die Regiobus-Linien 802, 830 und 831 umgeleitet werden und können im oben genannten Zeitraum die Haltestelle Neustadt/Königsberger Straße nicht bedienen. Fahrgäste der Regiobus-Linien 802 und 830 werden gebeten ersatzweise die Haltestelle Neustadt/Wölper Ring zu nutzen. Für Fahrgäste der Regiobus-Linie 831 dient die Haltestelle Neustadt/Von-Reiche-Straße als Ersatz.

