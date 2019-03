Klimaschutz und Schulsozialarbeit sind Themen im Rat

Neustadt (cck). Eigentlich hätte es am Donnerstag eine kurze und knackige Ratssitzung werden können - wie so oft, gab es dann aber doch einige Tagesordnungspunkte, die für Gesprächsbedarf sorgten.

Als es darum ging, einige Bebauungspläne zu beschließen, griff Ratsherr Dr. Godehard Kass (Grüne/Linke) einen exemplarisch auf, um seinem Ärger Luft zu machen. Er kritisierte, dass die Erfordernisse des Klimaschutzes in der Begründung des Bebauungsplanes mit einem Absatz abgetan werden. Darin heißt es: „Bei diesem Bebauungsplan haben die Belange des Klimaschutzes nur geringe Bedeutung. Es geht um die bauliche Nutzung einer bisher als Acker genutzten Fläche. Diese Nutzungsänderung verstärkt den Klimawandel nicht.“ „Diese Behauptung wird leider nicht belegt“, so Kass. Seiner Meinung nach würden momentan viele Häuser gebaut werden, die in wenigen Jahren veraltet sind, eine spätere Nachbesserung der Wärmedämmung sei praktisch unmöglich. Er fragt sich, inwieweit das Klimaschutzprogramm der Stadt, das vor Jahren erarbeitet wurde, eingehalten werde und fordert, dass entsprechende Energiekonzepte schon lange zuvor erarbeitet werden, bevor es um die Beschlussfassung eines Bebauungsplans geht. „Zu einem Neubaugebiet gehört ein Energiekonzept“, richtete er seinen Appell an die Ratskollegen.

Stadtsprecherin Nadine Schley wies auf NZ-Anfrage den Vorwurf zurück, die Verwaltung würde sich nicht an das Aktionsprogramm Klimaschutz (AKS) halten. Bereits 2014 sei das „Pilotprojekt Passivhaussiedlung“ in einem Teilbereich des Bebauungsplans „Auenblick Nord“ umgesetzt worden, auch bei den Plänen „Theresenstraße“ und „Auengärten“ seien deutlich höhere Anforderungen an die Energieeffizienz gestellt worden, als gesetzlich gefordert. Weiterhin sei für das Plangebiet „Westlich Heidland“ aktuell ein eigenes Energiekonzept in Abstimmung. Bei dem von Kass angesprochenen B-Plan „Südlich Heidstraße“ handele es sich nur um eine kleine Erweiterung eines bestehenden Baugebietes. „Ein eigenes Energiekonzept macht hier keinen Sinn“, so Schley.

Wortmeldungen gab es auch, als es um einen gemeinsamen Antrag der UWG und Grüne/Linke ging. Darin fordern die Fraktionen die Entfristung und finanzielle Absicherung der Schulsozialarbeit. Aktuell gibt es 3,75 Vollzeitstellen, aufgeteilt auf fünf Personen, allerdings laufen die Verträge zum Jahresende aus. Die Fraktionen wünschen sich mehr Planungssicherheit für die Sozialarbeiter, die Notwendigkeit der Weiterführung steht für sie außer Frage. „Uns ist egal, ob Stadt oder Land bezahlten, wichtig ist die Art und Weise“, so Dominic Herbst (Grüne/Linke). „Wie oft soll jeder eine Befristung hinnehmen?“, fragte Magdalena Itrich (UWG) in die Runde. „Ich bin selbst an einer Schule und weiß was sie tun.“

Eigentlich sei die Finanzierung der Schulsozialarbeit eine ordinäre Aufgabe des Landes. Allerdings seien hier keine Zuschüsse zu erwarten, sagte der Erste Stadtrat Maic Schillack. Die Antragsteller sehen die Stadt deshalb in der Pflicht, die Schulsozialarbeit aufrecht zu erhalten. Die Politiker einigten sich in der Ratssitzung darauf, den Antrag in den Fachausschuss - in diesem Fall den Jugend- und Sozialausschuss - zu verweisen. Positives wusste Schley im Gespräch mit der NZ zu berichten: „Wir suchen nach einem Weg das Land nicht aus der Pflicht zu nehmen“. Parallel zu den Beratungen in den Gremien werde ein entsprechendes Konzept erarbeitet. „Niemand will die Schulsozialarbeit abschaffen“, stellte sie klar.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1043 vom 09.03.2019