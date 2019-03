Das ist unser Foto des Monats

Markus Fischer siegt mit dem „Abfallprodukt“ eines vergeblichen Versuchs, die Milchstraße zu fotografieren, stattdessen fing er eine tolle Lichtstimmung am Steinhuder Meer ein. Gemeinsamer zweiter Platz: Astrid Saskia Frees mit der Mondnacht an der Niedernstöckener Leine und die Langzeichtbelichtung am Wasserfall von Stefan Lüer.Fotos: Fischer, Frees, Lüer