Senior hängt zwei Mal Geld an die Gartenpforte

Falsche Polizisten erbeuten 13.000 Euro

Bordenau (os). Gleich zwei Mal haben unbekannte Betrüger einen Senior dazu gebracht, ihnen Geld zur angeblich sicheren Verwahrung zu überlassen. Insgesamt brachten sie ihn um 13.000 Euro.Die Ermittler der Kripo suchen nun Zeugen und warnen erneut vor der Masche der falschen Polizeibeamten. Vor allem im Hinblick auf Beobachtungen fremder Fahrzeuge an der Frielinger Straße und Personen, die einen weißen Leinenbeutel bei sich trugen bitten sie, Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511/109-5555 aufzunehmen.

Soweit bisher bekannt ist, riefen die Täter erstmals am Montag gegen 11 Uhr auf dem Festnetztelefon des Mannes an. Der Anrufer stellte sich als „Herr Breitenbach“ von der Polizei“ vor und behauptete, in der Wohngegend des Seniors sei ein Täter festgenommen worden, bei dem man eine Liste mit Einbruchszielen gefunden habe. Um sein Erspartes zu sichern, solle der Senior deshalb einen Beutel mit dem Bargeld, das sich in seinem Haus befindet, an die Gartenpforte hängen. Die Polizei würde das Geld abholen und in Verwahrung nehmen.

Der Senior deponierte daraufhin 6.000 Euro in einem weißen Leinenbeutel am Gartentor seines Grundstücks an der Frielinger Straße. Etwa gegen 12 Uhr sei das Geld nach Angaben des Opfers verschwunden gewesen.

Der zweite Anruf kam am folgenden Morgen. Gegen 9 Uhr erzählte ihm der angebliche Polizist, auch ein Mitarbeiter der Hausbank des Bordenauers sei in den Einbruchsfall verwickelt, das Geld des Mannes dort nicht mehr sicher. Der Aufforderung, sein Erspartes abzuheben und ebenfalls an die Pforte zu hängen, kam er nach, dieses Mal wurden 7.000 Euro abgeholt - bereits zehn Minuten nachdem er es dort platziert hatte.

Misstrauisch wurde der Mann, als gegen Mittag keine Person erschien, um ihm wie vereinbart das Geld zurückzugeben. Der Senior informierte daraufhin die Polizei.

Die Beamten mahnen eindringlich, beim geringsten Zweifel bei der Behörde anzurufen, von der die angebliche Amtsperson kommt. „Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben“, teilen sie mit. „Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.“

„Die Polizei bittet niemals um Geldbeträge“, hält Polizeisprecherin Isabel Christian fest und warnt, am Telefon keine Details zu finanziellen Verhältnissen preiszugeben oder sich unter Druck setzen. „Legen Sie einfach auf“, lautet ihr Rat. Geld sollte vor allem niemals an unbekannte Personen übergeben werden.

