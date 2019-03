„Weltfremde“ Regelung und Enge sorgen jeden Tag für Gefahrensituationen

Neue Ampel fehlt Monate nach Unfall - Ersatz bringt Engstelle für Radler

Neustadt (os). Ein Unfall Ende 2016 wirkt sich an der Kreuzung Siemensstraße/Wunstorfer Straße noch immer aus. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTV) hat für die bei dem Crash zerstörte Ampel einen Ersatzaufstellen lassen, dessen quadratischer Betonfuß rund die Hälfte der Gehwegbreite einnimmt. Just diese Stelle passieren aber jeden Morgen hunderte Schüler mit dem Fahrrad. An die ausgeschilderte Aufforderung abzusteigen, hält sich so gut wie niemand - auch nicht unter Erwachsenen. „Weltfremd“ nennt Ortsbürgermeister Johannes Laub (CDU) denn auch die Beschilderung.

Er hatte jüngst noch einmal bei der Stadtverwaltung nachgefragt, wann eine Änderung zu erwarten sei. Die Antwort fiel ernüchternd aus. Zwar ist die Errichtung eines neuen Mastes laut NLSTV-Auskunft „schon in Bearbeitung“, wie es in einer Antwort an den städtischen Verkehrskoordinator Benjamin Gleue steht, „eine schnelle Beauftragung“ könne aber „leider so ohne weiteres nicht erfolgen“, da die Kosten „ein gewisses Level“ erreichten.

Laub kann vergabrechtliche Probleme zwar grundsätzlich nachvollziehen, fragt sich aber doch, ob das so lange dauern muss. Er sieht zudem die NLSTV in der Pflicht auch für die Übergangsphase eine Regelung zu finden, die den örtlichen Gegebenheiten in sicherer Weise Rechnung trägt. Doch auch in diesem Punkt sieht die Behörde in Hannover offenbar wenig Handlungsspielraum. Der momentan aufgestellte Mast stehe bereits so nah an der Begrenzung, dass er nicht weiter verschoben werden könne.

Der Ortsbürgermeister wird das Thema auch in der heutigen Ortsratssitzung ansprechen - will es zudem genau im Auge behalten. Da er täglichen dort vorbei fährt, dürfte das wenig Probleme machen. „Wir werden auch unseren Landtagsabgeordneten Sebastian Lechner bitten, hier aktiv zu werden“, sagt er.

Kommentar

An der Realität vorbei

Man stelle sich das einmal bildlich vor: Hunderte Schüler stoppen vor der Behelfsampel ab, steigen vom Fahrrad und schieben um die Ecke. Eine Fahrradrückstau bis zur oder über die Schranke folgt.

Was die zuständigen Behörden hier gemacht haben ist einfach eine Fehlleistung. Der wohl am häufigsten frequentierte Radweg der Stadt wird zum unsicheren Nadelöhr, weil mehr als ein Jahr lang keine neue Ampel errichtet werden kann? Hielten sich Radfahrer wirklich an die Verkehrsregeln und nutzten die Straße, wie sie das laut Beschilderung eindeutig dürften, würde das für den Autoverkehr ebenfalls gravierende Wartezeiten bedeuten. Die Regelung geht einfach an der Realität vorbei. Schüler - hier die Leidtragenden - bekämen dafür eine sechs. Oliver Seitz

