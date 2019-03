Nachwuchsbetreuerin wird jetzt auch Feuerwehrfrau

52 Teilnehmer starten in die Brandschutzausbildung

inderfeuerwehr-Betreuerin Celine Gaeth (kleines Foto) wird nun auch Feuerwehrfrau.

Start in die Praxisphase: Jens Ingwersen erklärt den angehenden Feuerwehrleuten, wie Schläuche am besten aufgerollt werden. Fotos: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Nachwuchssorgen muss sich die Stadtfeuerwehr bisher nicht machen. Aktuell durchlaufen 52 Anwärter die „Truppmann I“ genannte Grundausbildung zu Feuerwehrleuten, unter ihnen sind 17 Quereinsteiger und 15 Frauen. Die Feuerwehr wird damit wiederum jünger und weiblicher, wenn auch einige ältere Starter im Ausbildungsgang dabei sind. Maik Wefer aus Eilvese ist mit 42 Jahren der Älteste, wie 16 weitere hat er nicht den klassischen Weg hinter sich, absolvierte also nicht Kinder- und/oder Jugendfeuerwehr. Das gilt in gewisser Weise auch für Celine Gaeth. Bei der Kinderfeuerwehr Mandelsloh/Amedorf ist sie zwar dabei, allerdings als Betreuerin. „Jetzt wollte ich endlich auch die Ausbildung machen und selbst Feuerwehrfrau sein“, sagt sie, während der B-Schlauch beim Aufrollen immer größer wird. In ihrer Ausbildungsgruppe, einer von fünfen, die von insgesamt 21 Ausbildern angeleitet werden, ist mit Dennis Duensing ein weiterer Quereinsteiger. „Ich habe mit Fußball aufgehört und wollte irgendwas machen. Viele meiner Freunde sind bei der Feuerwehr und die ist in Borstel ja meist auch bei allem dabei, was in der Dorfgemeinschaft so passiert“, sagt er.

Noch bis zum 28. März steht manche Praxiseinheit mit Löschangriff, Leiterkunde oder Rettungsgerät auf dem Plan, bevor es zwei Tage später in die Prüfung geht. Die Ausbildungsordnung selbst ist derzeit in der Überarbeitung, das dürfte für die 52 angehenden Truppfrauen und -männer aber weitgehend egal sein. Wie beim Autofahren, wo man viel in der Praxis lernt statt in der Fahrschule, werden die Erfahrungen der kommenden Jahre in den eigenen Ortfeuerwehren den meisten Zugewinn bringen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2359 vom 06.03.2019