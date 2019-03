Lechner: „Für die Entschlammung brauchen wir ein mittelfristiges Konzept“

Weitere Polderflächen werden dringend benötigt

Der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner (re.) trifft sich mit der Landesbeauftragten Heike Fliess vom Amt für regionale Landesentwicklung und Dr. Conrad Ludewig von der Domänenverwaltung zu Gesprächen am Nordufer.Foto: Gade-Schniete

Neustadt/Mardorf (dgs). Wie kann das Steinhuder Meer als Tourismusmagnet in der Region erhalten bleiben? Dazu hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner die Landesbeauftragte Heike Fliess vom Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser (ARL) und Dr. Conrad Ludewig von der Domänenverwaltung an das Nordufer eingeladen. „Wir brauchen für die Entschlammung des Meeres ein mittelfristiges Konzept“, erklärt Lechner.

Der heiße Sommer 2018 sorgte auch am Steinhuder Meer für Rekorde. So sank der Wasserspiegel um rund 50 Zentimeter. Der Regen der vergangenen Wochen hat zwar wieder zu einem Anstieg geführt, aber noch immer fehlen laut Ludewig 25 Zentimeter.

Erstmals lässt das ARL flächendeckend die Wasser- und Schlammtiefe per Echolot messen. Dazu ist in diesen Tagen ein Boot auf dem Wasser unterwegs, die Daten werden anschließend analysiert. ARL-Chefin Fliess betont die gemeinsame Marschrichtung mit der Region Hannover, touristische und naturschutzrelevante Gesichtspunkte müssten gleichermaßen berücksichtigt werden, lautet ihre Devise.

Derzeit laufen auch noch die Entschlammungsmaßnahmen. Am Nordufer hat eine holländische Spezialfirma seit November rund 30.000 Kubikmeter Schlamm aus dem Meer gepumpt. Bis Ende März soll es jetzt am Südufer rund um die Badeinsel weitergehen. „Wir haben insgesamt rund 70.000 Kubikmeter angepeilt“, sagt Ludewig. Jährlich 550.000 Euro gibt das Land Niedersachsen für diese Maßnahme aus.

„Wir müssen mindestens den Status Quo halten“, macht Lechner mit Blick auf die Wassersportler deutlich. Rund 3.000 Segelboote liegen am Steinhuder Meer. Der Schlamm macht vielen Seglern einen Strich durch die Rechnung, manche konnten ihre Boote im Herbst kaum noch aus dem flachen Wasser bekommen.

Für Politik ist vor allem die Schlammlagerung ein Problem. Die beiden Polder in Mardorf und Großenheidorn sind gut gefüllt. Wohin also mit dem nährstoffreichen und schadstoffbelasteten Schlamm? „Die Lösung gibt es nicht“, weiß Lechner, der die Lagerung im abgetorften Mardofer Feld - inzwischen Naturschutzgebiet - noch nicht ad acta gelegt hat. Da landwirtschaftliche Flächen kaum zu bekommen seien, werde inzwischen sogar über eine Einlagerung im stillgelegten Kalibergwerk in Bokeloh nachgedacht, heißt es hinter vorgehaltener Hand. „Wir bleiben dran am Thema“, verspricht Lechner im Pressegespräch.

Ausgabe-Nr. 2359 vom 06.03.2019