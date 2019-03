Werbung für Feuerwehrkalender ohne offiziellen Auftrag

Stadt warnt vor dubiosem Anzeigenverkäufer

Neustadt (os). Wie schon im vergangenen Jahr versucht ein Anzeigenverkäufer Firmeninhaber im Stadtgebiet zu Inseraten für einen Feuerwehrkalender zu bewegen. Von Seiten der Stadt und der Stadtfeuerwehr ist kein solcher Kalender geplant, einen offiziellen Auftrag gibt es nicht.

Wie die Verwaltung mitteilt ist ein „Werner Jordan“ im Auftrag der Firma JSM Print Media jedoch unterwegs, um für einen solchen Kalender Anzeigen zu verkaufen. Auf eine ähnliche Art hat JSM Print Media bereits im April 2018 versucht, Neustädter Firmeninhaber zu Unterschriften zu bewegen. „Die Stadtverwaltung hat im Vorfeld weder Kenntnis von der Aktion gehabt, noch besteht eine Kooperation mit JSM Print Media“, bekräftigt Stadtsprecherin Pamela Klages.

Sollten Werber der Firma angeben, im Namen der städtischen Feuerwehr zu handeln, bittet die Verwaltung darum, das Polizeikommissariat Neustadt, Telefon 05032/9559-0 zu kontaktieren.

Bisher ist der Stadtverwaltung ein Fall bekannt, in dem Firmeninhaber auch für Anzeigen unterschrieben haben. „Wer so etwas unterschrieben hat, kommt da nur äußerst schwierig wieder heraus, wenn überhaupt“, so Klages. Die Verwaltung hatte zunächst überlegt so klar und mit Namensnennung zu warnen. „Da es hier aber offensichtlich um betrügerische Absichten geht, haben wir uns dafür entscheiden“, sagt sie. „Unser Problem dabei ist: es fällt im Zweifel auf unsere Feuerwehr zurück“, sagt die Stadtsprecherin.

Die genannte Firma ist bei einer Websuche nicht zu finden, Ergebnisse zeigen dagegen Warnungen vor den Machenschaften.

