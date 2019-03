Integrationsbeirat besucht Caren Marks in Berlin

Teilnehmer sind begeistert von der Offenheit

Neustadt/Berlin (os). „Einige waren so begeistert, sie wollten gar nicht wieder wegfahren“, beschreibt Ali Naser, Mitglied des Integrationsbeirates Reaktionen auf eine Reise des Integrationsbeirates in die Bundeshauptstadt. Das Gremium war - begleitet von einigen Migranten - auf Einladung der Bundestagsabgeordneten und Staatssekretärin im Familienministerium Caren Marks nach Berlin gefahren. Ersten Besichtigungen am Alexanderplatz oder Resten der Berliner Mauer folgte nach dem Mittagessen im Paul-Loebe-Haus eine Führung im Reichstag. Bei der anschließenden Diskussionsrunde mit Marks ging es auch um Kitas, Frauenrechte und Arbeitsmöglichkeiten für Migranten. „Viele Teilnehmer waren begeistert von der Offenheit der Politiker“, sagt Naser.

„Als Ehrenamtliche des Integrationsbeirats Neustadt leisten Sie einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration und einem guten Miteinander in unserer Gesellschaft“, hatte Marks den Aktivisten gesagt. „Integration kann nur gelingen, wenn Politik und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und sich austauschen. Der Integrationsbeirat Neustadt ist dafür das beste Beispiel.“

