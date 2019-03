Nahrungsmittel weitergeben damit weniger weggeworfen wird

Foodsharing-Gruppe startet rasant - schon 400 Mitglieder

Katharina Aust (li.) hat die Foodsharing-Gruppe für Neustadt gegründet, Christina Holter ist als Administratorin dabei. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Die Idee ist nicht neu: Foodsharing.de. Seit 2011 gibt es diese Internetplattform, mit deren Hilfe überschüssige Lebensmittel weiterverteilt werden sollen, um weniger Nahrungsmittel wegzuwerfen. Vielerorts haben sich seither lokale Gruppen gebildet, eine startete Anfang Februar auch in Neustadt. Katharina Aust hatte in einer Neustadt-Gruppe des sozialen Netzwerks Facebook gefragt, ob es so etwas am Rübenberge schon gäbe. Nach negativen Antworten und dem Hinweis auf eine Gruppe für die Region Hannover beschloss sie selbst aktiv zu werden. Schnell fanden sich mit Christina Holter und Stephanie Prey Mitstreiterinnen, die neue Gruppe war schnell eingerichtet.

Was dann passierte, hat auch die Initiatorin überrascht. Nach dem Auftakt am 8. Februar gibt es nur drei Wochen später schon mehr als 400 Mitglieder. Die tauschen jetzt sowohl abgepackte als auch selbst zubereitete Nahrungsmittel und Speisen. „Jeder hat doch eigentlich oft Sachen übrig“, sagt Aust, die selbst schon überschüssiges entsorgt hat, nachdem es lange im Schrank gelegen hatte. Jetzt stellen sie und viele aktive Gruppenmitglieder Essen und Tierfutter in die Gruppe. „Meistens kann es jemand anderes ja gebrauchen“, sagt sie. Auf Facebook finden sich dann Abnehmer, eine Übergabe wird verabredet und dann erfolgt die Weitergabe. „Damit niemand umsonst loszieht, wird reserviert“, erklärt Holter. „Bisher klappt das auch ohne große Beschwerden.“

Grundsätzlich geschieht das ohne Gegenleistung. „Ich habe aber auch schon Blümchen vom Abholer bekommen“, sagt Aust. Bis jetzt kommen die meisten Nutzer aus der Kernstadt. „Wir haben aber schon mehrfach den Wunsch gehört, auch neue Teilnehmer aus den Dörfern zu finden“, sagen Holter und Aust. Dass die Gruppe nur über Facebook funktioniert sehen beide als kleine Einschränkung. „Es gab schon die Idee, dass über eine App zu machen, ein Smartphone hat ja fast jeder“, sagt die Initiatorin. Noch haben sie aber niemanden gefunden, der eine solche Anwendung programmieren kann.

In größeren Städten sammeln Foodsharing-Projekte auch bei Supermärkten und Bäckereien, bieten dann alles an festen Plätzen an. Das bleibt für Neustadt vorerst Zukunftsmusik. Bisher haben die drei Administratorinnen der Gruppe nie mehr als jeweils 30 Minuten täglichen Aufwand. Eine Ausweitung würde aber deutlich mehr Einsatz und mehr Helfer erfordern.

Außerdem soll die Aktion keine Konkurrenz zur Tafel sein, das ist den Frauen wichtig. Grundsätzlich kann jeder mitmachen, ob sich Bedürftige Nahrungsmittel abholen oder jeder andere ist egal. Wichtig ist nicht nur den Administratorinnen, dass künftig weniger Essbares weggeworfen wird.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1042 vom 02.03.2019