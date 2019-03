Hier sind die Mitarbeiterinnen fit in der Kommunikation

Familienzentrum ist „Kompetenz-Kita Sprache“

Qualifizierung erfolgreich abgeschlossen: Die Mitarbeiterinnen des Familienzentrums mit Leiterin Anna-Maria Bonk und Pfarrer Andreas Körner (re.) sowie Gisela Plenk, Fachberaterin Sprache der Region Hannover (li.).

Neustadt (dgs). Mütter und Väter, die ihre Kleinkinder durch die Stadt schieben und dabei völlig vertieft auf ihrem Handy herumdrücken sind immer wieder zu beobachten. Für Anna-Maria Bonk, Leiterin des Familienzentrums St. Peter und Paul, ein Grund, dass zunehmend mehr Kinder Sprachdefizite haben, wenn sie in die Einrichtung kommen. Immer wieder weist sie Eltern darauf hin, wie wichtig die Sprache ist, auch wenn die Kinder selbst noch gar nicht sprechen können.

Fachleute wissen längst: Sprache ist weit mehr als das gesprochene Wort. Sie ist ein Mittel zur Verständigung, sie strukturiert das Denken, sie erklärt die Welt. Um mehr darüber zu erfahren, wie die Sprachbildung von Kindern gezielt unterstützt werden kann, haben Mitarbeiterinnen des Familienzentrums erfolgreich an der Qualifizierung „Wortschatz - Region Hannover“ teilgenommen. Entwickelt wurde sie vom Fachbereich Jugend der Region in Kooperation mit dem Institut für Sonderpädagogik der Leibniz Universität Hannover. Neben dem Erwerb von fachspezifischen Grundkenntnissen mit praxisbezogenen Übungen vermittelt sie den Fachkräften in Kindertageseinrichtungen, wie die sprachliche Unterstützung im Alltag umgesetzt werden kann. Dazu gehört es, die Kinder genau zu beobachten, ihren Sprachstand einzuschätzen, Sprechanreize zu setzen und natürlich selbst Vorbild für Kommunikation zu sein.

Die Qualifizierungsmaßnahme dauerte ein Jahr und umfasste 95 Stunden. „Das war ganz schön viel Arbeit“, resümierte Bonk. Jetzt überreichte Gisela Plenk, Fachberaterin Sprache der Region Hannover, vor Ort die Zertifikate. Noch fehlt das Schild „Kompetenz-Kita Sprache“, es soll im Mai folgen. Insgesamt hat die Region Hannover seit 2012 82 Kitas mit rund 800 Fachkräften fortgebildet.

