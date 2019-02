Bagger legt alte Festungsmauer frei

Archäologische Funde sollen Baupläne nicht verzögern

Bei Baggerarbeiten am Schloss Landestrost stießen Bauarbeiter auf alte Festungsmauern.

Neustadt (dgs). Eine riesige Baugrube am Schloss Landestrost sorgt derzeit für interessierte Nachfragen von Passanten, die bei dem schönen Frühlingswetter durch den Amtsgarten spazieren. Das Baggerloch ähnelt nämlich durchaus einer archäologischen Ausgrabungsstätte - und ein bisschen ist es auch so. Bauarbeiter, die an dieser Stelle eine neue Versorgungsstation für Strom, Wasser und Gas errichten sollen, stießen bei den Grabungen auf alte Mauerreste. „Die Auswertung der Archäologen steht allerdings noch aus“, erklärt Anja Römisch, Geschäftsführerin der Stiftung Kulturregion Hannover, auf Nachfrage. Die Kulturregion ist Eigentümerin des Schlosses.

Wie bereits berichtet, soll noch in diesem Jahr der Westflügel des Schlosses, der aus den sechziger Jahren stammt, abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Derzeit wartet die Kulturregion noch auf die Baugenehmigung. „Wir planen einen schlichten Verwaltungsbau“, kündigt Römisch an. Mit der Volkshochschule Hannover Land hat sich auch bereits ein Mieter gefunden. Eine Verzögerung der Baupläne durch die archäologischen Funde sei nicht zu befürchten, so die Geschäftsführerin. Vor eineinhalb Jahren waren oberhalb der Baugrube bereits Reste einer mittelalterlichen Turmhügelburg entdeckt worden.

