Familien-Café Vielfalt wird zum „Willkommensort“ in der Region

Yasmin Linicus (li.) von der Flüchtlingshilfe freut sich über ehrenamtliche Helferinnen wie Ekka Lühring (re.) oder die Kontaktbeamtin der Polizei Pamela Hoffmann, die sich regelmäßig mit Flüchtlingen im Café Vielfalt zusammensetzen.

Neustadt (dgs). Das „Familien-Café Vielfalt“ ist jetzt zum „Willkommensort“ in der Region Hannover ernannt worden. Grund genug für zahlreiche Vertreter aus Politik und Verwaltung den „Machern vor Ort“ zu gratulieren. „Über 40 Ehrenamtliche wuppen das hier Woche für Woche“, berichtete Koordinatorin Janet Breier stolz.

Mit Beginn der großen Flüchtlingswelle 2015 rief sie in Kooperation mit der Liebfrauengemeinde das Café im Gemeindehaus als Treffpunkt ins Leben. Seither kommen hier an jedem Montag in Neustadt lebende Flüchtlinge mit Einheimischen bei Kaffee und Kuchen zusammen, um vielfältige soziale Kontakte zu knüpfen. Und mit Unterstützung von Yasmin Linicus und Dieter Jaehnke von der Flüchtlingshilfe im Kirchenkreis wird unbürokratisch nach Unterstützungsmöglichkeiten gesucht.

„Wir führen hier Gespräche auf Augenhöhe“, betonte Breier. „Und genau das können Sie heute auch machen“, forderte sie die Gäste auf, an den Tischen bei den Flüchtlingen Platz zu nehmen. Bürgermeister Uwe Sternbeck nannte das Projekt „bewundernswert“ und lobte die Kontinuität von mehr als drei Jahren.

Durch die Ernennung zum Willkommensort erhält das Café Vielfalt jetzt finanzielle Zuschüsse von je 3.000 Euro von Land und Region, die für sogenannte Bildungsbausteine eingesetzt werden sollen.

Gut angelaufen ist bereits der „Einschulungskompass“, mit dem im vergangenen Jahr Kinder aus Flüchtlingsfamilien Hilfestellung gegeben wurde.

