Blaulicht missbraucht - Anzeige

Neustadt (os). Mehrere Meldungen auf einen schwarzen Golf mit Blaulicht und einer LED-Anzeige „Einsatz“ an der Sonnenblende hatte es bei der Polizei bereits gegeben, am Freitagmorgen haben Streifenbeamte des Kommissariats Neustadt das Fahrzeug in einem Stadtteil geparkt gesehen und den Halter ermittelt. Der 18-Jährige hat jetzt mit einem Strafverfahren wegen Amtsanmaßung zu rechnen. Laut Einsatz- und Streifendienstleiter Alexander Benne hat der junge Mann damit gegen Paragraph 132 des Strafgesetzbuches verstoßen. Das Blaulicht und die LED-Tafel, die sich noch im Fahrzeug befanden, wurden beschlagnahmt.

„Die weiteren Ermittlungen zielen nun darauf ab festzustellen, wie oft und in welcher Art und Weise der Beschuldigte das Blaulicht und die LED-Tafel in seinem Fahrzeug nutzte und insbesondere, ob er gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern fälschlicherweise angab oder anderweitig vortäuschte, Polizeibeamter oder Rettungskraft zu sein“, schreibt Benne. Zeugen hierzu werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt unter Telefon 05032/9559-115 zu melden.

