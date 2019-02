„Da gibt es gleich zum Start mal einen richtigen Dämpfer für Ehrenamtliche“

Feuerwehr-Lehrgangsteilnehmer nicht komplett ausgerüstet

Ortsbrandmeisterin Marlena Gondesen (li.) kam aus Solidarität wie ihre Feuerwehr-Anwärter in „Zivil", weil es für die angehenden Einsatzkräfte keine Uniform gab.

Esperke/Neustadt (os). Uniform war angeordnet, aber nicht alle angehenden Feuerwehrleute konnten wie vorgeschrieben zum Start der sogenannten „Truppmann I“-Ausbildung im Gerätehaus an der Lindenstraße erscheinen. Marlena Gondesen, Ortsbrandmeisterin in Esperke und selbst Ausbilderin zog daraus ihre Konsequenz und erschien wie die fünf Mitglieder ihrer Feuerwehr in „Zivil“.

Was sie besonders stört: „Da sind wir extra mit einer Löscheimer-Aktion durch den Ort gezogen, um Verstärkung zu finden und dann gibt es gleich zum Start einen solchen Dämpfer.“ Neben den Uniformen fehlen ihren Kameraden aber auch die Helme, in einem Fall auch Sicherheitsschuhe.

Immerhin: Im Gespräch mit der Neustädter Zeitung erklärte Stadtbrandmeister Robert Krenz, die Sicherheitsausrüstung sei für alle Kurs-Teilnehmer vorhanden. Zwar habe die Ausgabe noch nicht stattgefunden, das werde aber bis zum Beginn der Praxisphase nachgeholt. Uniformen sind nach seinen Worten seit April 2018 bestellt, können aber nicht geliefert werden. Die Stadtverwaltung bestätigte das. Sie hat einen Rahmenvertrag mit einem Lieferanten geschlossen, „der Hersteller liefert im Moment aber keine Ware“, sagte Stadtsprecherin Nadine Schley. Esperkes Ortsbrandmeisterin fragt sich allerdings, warum ein Rahmenvertrag ohne Lieferfristen geschlossen wird. Die fehlende Frist bestätigt Schley, hält aber fest, dass für alle Schutzausrüstung vorhanden ist und kurzfristig ausgegeben wird.

Gondesen ärgert sich auch über das Verhalten, das der Stadtbrandmeister ihr gegenüber an den Tag legte: „Da werde ich dann drauf hingewiesen, dass ich lieber Mitglieder der Altersabteilung in die neue Software einpflegen soll“, erzählt sie und hat das als Ersatztätigkeit für ihre Beschwerden aufgefasst. Anfang und Ende Januar habe sie auf die weiter fehlende Ausstattung der Anwärter und weitere Mängel hingewiesen. „Da bekommt man dann gesagt, das müssen wir hinnehmen“, so die Ortsbrandmeisterin. Dazu ist sie aber nur bis zu einem gewissen Punkt bereit, der sei jetzt überschritten. Nach Informationen der Neustädter Zeitung gilt in der Kleiderkammer, die für 1.200 Feuerwehrleute ehrenamtlich geführt wird, das Windhund-Prinzip. Die Esperker waren demnach die letzten in Sachen Einkleidung.

Morgen Wahlen

Am morgigen Sonntag tagt das Stadtkommando mit allen Ortsbrandmeistern in Bordenau. Dann sollen Stellvertreter für Krenz gewählt werden. Die Amtsinhaber waren nach internen Unstimmigkeiten zurückgetreten. Mit Thorben Klingemann, Christian Brandt und Heiko Degering stehen drei neue Kandidaten dem Vernehmen nach bereit, die Wahlberechtigten müssen sich also entscheiden.

Kommentar: Alle in „Zivil“ ist auch „uniform“

Wenn nicht alle nötige Ausrüstung rechtzeitig beschafft werden kann, ist das sicher ärgerlich, vielleicht aber erklärlich?! Warum es dem Stadtbrandmeister jedoch nicht gelingt, so etwas auch vernünftig zu kommunizieren, bleibt unverständlich. Uniformen haben von der Notwendigkeit nicht die selbe Gewichtung wie die Sicherheitsausrüstung. Trotzdem sind sie bei der Feuerwehr verbreitet, eben damit alle gleich sind und die Zusammengehörigkeit auch optisch gegeben ist. Deshalb wäre es das Mindeste gewesen, für alle „Zivil“ anzuordnen, wenn nicht jeder auch die Ausstattung bekommen hat. Oliver Seitz

