Welches Neubaugebiet ist das bessere?

Ortsrat nach knappem Votum gespalten

Machen sich weiter stark für ein Neubaugebiet an der Straße Steinhagen: Ortsbürgermeister Günter Hahn (li.) und sein Ortsratskollege Tillmann Zietz. Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mandelsloh (dgs). „Einigkeit im Ortsrat wäre ein gutes Zeichen gewesen“, bedauert Ortsbürgermeister Günter Hahn (UWG) die Entwicklung. Mit knapper Mehrheit sprach sich der Ortsrat in der vergangenen Woche für ein Neubaugebiet im Wiekfeld aus. „Wir von CDU und UWG hatten uns vorab auf die Straße Steinhagen geeinigt und finden, es gibt gute Argumente dafür“, erklärten Hahn und sein Ortsratskollege Tillmann Zietz (CDU) gestern bei einem Ortstermin.

Nach ihrer Aussage ging es auf besagter Ortsratssitzung hoch her. Da ist die Rede von „arrogantem und aggressivem Umgangston“. Rund 25 Zuhörer wohnten der Sitzung bei. Nachdem ein CDU-Politiker am Ende doch mit der SPD stimmte, fiel das Votum nach der hitzigen Debatte mit 6:5 Stimmen für das Neubaugebiet Wiekfeld aus.

„Die unmittelbare Nähe zu Schule, Kindergarten, Turnhalle und den Versorgungseinrichtungen hat unsere Entscheidung untermauert“, sagte SPD-Fraktionssprecherin Wiebke Osigus. Der Bedarf an Bauplätzen sei so hoch, dass eine weitere Ausweisung an Fläche notwendig sei. „Der Schritt, das momentane Baugebiet sukzessive zu erweitern ist für uns effizienter als ein neues Baugebiet zu erschließen“, so Osigus. Das sehen Hahn und Zietz anders. „Die Erschließung an der Straße Steinhagen ist viel einfacher“, argumentiert Hahn. Wasser-, Strom- und andere Versorgungsleitungen liegen. Mit der Volksbank gebe es zudem eine Entwicklungsgesellschaft, die bereits Vorverträge mit dem Eigentümer abgeschlossen habe. „Hier könnte es schnell losgehen“, meinte Zietz.

Beim Wiekfeld befürchten Hahn und Zietz bereits Probleme bei der Zuwegung durch das aktuelle Baugebiet Wiklohstraße-West. Zudem könne die GEG als Erschließungsgesellschaft noch keinerlei Verträge mit dem Eigentümer vorweisen. Auch der angeführte Spielplatz auf dem Schulgelände überzeugt beide nicht. Der sei eher für größere Kinder geplant und durch den Ganztagsbetrieb an der Schule ohnehin ausgelastet, so Hahn. Einen Strich durch die Rechnung könnte das Vorkommen von Rebhühnern und Feldlerchen machen, für die Kompensationsflächen gefunden werden müssten.

Wie Hahn erst kürzlich erfuhr, favorisiert auch ein Investor, der im vergangenen Jahr einen landwirtschaftlichen Hof im Dorf kaufte, das benachbarte Neubaugebiet Straße Steinhagen. Er will auf seinem Grundstück einen Einkaufsmarkt und Wohnungen bauen. „Schade, dass wir uns nicht einigen konnten, ein Votum 11:0 wäre für alle am einfachsten gewesen“, bedauerte Hahn.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2357 vom 20.02.2019