427.000 Euro Mietkosten bis 2023 für Containeranlage am Gymnasium

Neustadt (dgs). Insgesamt 21 Container sollen am Gymnasium aufgestellt und zu Klassenräumen, Werk- und Geräteräumen verbaut werden. Die Mietkosten - zunächst einmal berechnet bis zum Jahr 2023 - werden rund 427.000 Euro betragen. Der Verwaltungsausschuss stimmte der Auftragsvergabe am Montag einstimmig zu. Neben der Sporthalle des Gymnasiums, die im Sommer endlich abgerissen werden soll, stehen derzeit bereits Klassenraumcontainer. Nach Abriss der Halle müssen zusätzlich ein Werkraum sowie ein Geräte- und ein Technikraum in Container ausgelagert werden. Aufgestellt werden soll die ganze Anlage auf dem Parkplatz vor dem Gymnasium, der dann gesperrt wird, erläutert Stadtsprecherin Carmen Rigbers. Autos könnten auf den Parkplatz vor dem ehemaligen Hallenbad ausweichen. Die Unterrichtscontainer werden nach den Sommerferien benötigt. Wie berichtet, laufen Planungen für einen Neubau des Gymnasiums, einen Zeitplan gibt es aber noch nicht.

