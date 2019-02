Jetzt soll auch in der Kernstadt gemeinsam aufgeräumt werden

Ortsrat organisiert Sauberkeits-Aktion am 23. März

Ortsbürgermeister Johannes Laub (li.) und Projektleiter Matthias Rabe hoffen auf viele Mitstreiter bei „Neustadt räumt auf" auf 23. März.

Neustadt (os). Was in zahlreichen Dörfern seit vielen Jahren praktiziert wird, soll jetzt auch in der Kernstadt umgesetzt werden: Ein großes Reinemachen mit möglichst breiter Beteiligung. Eine Projektgruppe des Ortsrates ruft dazu für Samstag, 23. März, ab 9 Uhr auf. Drei Stunden lang soll am Vormittag in großen Teilen der Innenstadt Müll auf Grünflächen, Spielplätzen, Parkplätzen und Wegen gesammelt werden. Als „Belohnung“ ist zum Abschluss ein „Grillfest“ auf dem Gelände der Feuerwehr an der Lindenstraße geplant.

Erichspark, Leutnantswiese und der Bereich „Zwischen den Brücken“ sind dabei ebenso im Fokus der Initiatoren wie die Wege an der Kleinen Leine, Torfbahn oder die Innenstadtstraßen selbst.

„Ansprechen werden wir alle Vereine in der Kernstadt, die Grundschulen und wahrscheinlich auch die weiterführenden Schulen“, sagt Projektleiter Matthias Rabe von der SPD. „Einige Firmen unterstützen uns bereits in Form der Überlassung von Fahrzeugen, Materialbereitstellung und dem Versprechen in ihrem Eigentum stehende Flächen zu reinigen“, ergänzt Ortsbürgermeister Johannes Laub (CDU). Zur Arbeitgruppe gehören neben Rabe Jürgen Schart (CDU) und Heinz Günter Sala (UWG). Sie alle stehen auch für Fragen zur Verfügung - vor allem hoffen sie aber auf große Beteiligung. „Wenn es gut läuft, kommen wir auf zehn bis 15 Gruppen, die gemeinsam losziehen und die Stadt frühlingsfein machen“, hofft der Projektleiter.

Bei der Feuerwehr und am städtischen Bauhof werden drei Container platziert, die den gesammelten Müll fassen sollen. Die Brandschützer sind nicht nur mit der eigenen Jugendabteilung dabei, sondern stehen auch für „Fahrdienste“ bereit. „Auch die Firma Temps stellt Fahrzeuge bereit“, sagt Laub. Die Diakonie steuert Einmalhandschuhe bei.

Die Idee für das Projekt kam von mehreren Seiten, im November wurde sie erstmals im Gremium beraten. „Es sollte eine Mitmach-Aktion sein, die auch den Kontakt untereinander fördert“, so der Ortsbürgermeister, der sich auch freut, dass die Idee über alle Parteigrenzen hinweg funktioniert. „Und natürlich hoffen, wir, dass sich die Aktion etabliert.“ Erste Rückmeldungen sind durchweg positiv. Auch Anmeldungen hat Matthias Rabe schon einige erhalten, zum Beispiel vom Café Vielfalt. Zur besseren Planung sind die gefragt, telefonisch unter 0172/514 8894 oder per E-Mail an rabe@brandsicherheit-rabe.de.

Um noch mehr Anreiz zu bieten, werden unter allen Teilnehmern kleine Preise verlost. „Wir haben Freikarten von den Shooters und für das Balneon bekommen“, sagt Laub.

