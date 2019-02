Sparkasse: Beratung vor Ort nur mit Termin

Mandelsloh und Hagen bleiben aber Automatenstandorte

Hagen/Mandelsloh (os). Zwei Sparkassen im Neustädter Land werden im Februar zu SB-Centern mit Beratungsmöglichkeit. Wie bereits im Oktober 2016 angekündigt, verändert die Sparkasse Hannover ihr Serviceangebot. Sowohl der bisher an zwei Tagen pro Woche geöffnete Standort an der Hagener Straße 37 wie auch das BeratungsCenter an der Amedorfer Straße 28, werden im Februar zu SB-Centern mit der Möglichkeit, sich dort persönlich beraten zu lassen. Die Berater ziehen um an die Neustädter Marktstraße 34, beraten aber gerne weiterhin in Mandelsloh und Hagen. Dazu können die Kunden telefonisch über das DialogCenter der Sparkasse unter 0511/3000-8888 Gesprächstermine vereinbaren. Erreichbar ist das DialogCenter montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr. Am gestrigen Freitag hatte Mandelsloh seinen letzten Geschäftstag, in Hagen ist am Donnerstag, 21. Februar, Schluss.

„Wir bieten erstklassige Beratung und qualitativ hochwertige Produkte“, sagt Nico Kraft, Vertriebsdirektor der Sparkasse Hannover für Neustadt. „Wenn unsere Kunden komplexen Beratungsbedarf haben, finden sie bei uns immer die richtigen Spezialisten für ihr Anliegen.“, auch außerhalb der Öffnungszeiten. „Nach vorheriger Vereinbarung beraten wir montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr.“

Der klassische Kontoservice, also Umsatzabfragen, Überweisungen, Daueraufträge, Überträge, Terminaufträge, Lastschriften und vieles mehr kann sogar rund um die Uhr über ein Sprachportal (Telefon 0511/3000-2255) in Auftrag gegeben werden.

Trotz ihrer Umstrukturierungen setzt die Sparkasse Hannover weiterhin auf Qualität in der Beratung und auf ein großes Filialnetz. Das Zukunftsmodell der Sparkasse Hannover, das Ende 2020 vollständig umgesetzt sein wird, sieht auch künftig das größte Standort- und Geldautomatennetz aller Kreditinstitute in der Stadt Hannover und im Umland vor.

