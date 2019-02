„Maikinder“, Doppelanmeldungen und Ausbau: Stadt bleibt optimistisch bei Kitas

Viele Zusagen, aber „erstmal“ 274 Absagen flattern Eltern ins Haus

Neustadt (os). Weil noch niemand „Modulbauten auf Rädern“ erfunden hat, wie sie sich der Erste Stadtrat Maic Schillack wünschen würde - Personal inklusive - wird es auch zum Start des Kindergartenjahres im August wieder eng. Neben vielen Zusagen musste die Stadt zwar auch 274 Absagen (siehe Kasten) verschicken, die Verantwortlichen sind aber optimistisch, dass sich diese Zahl noch deutlich reduzieren wird. Das könnte schon dann passieren, wenn die bisher noch 76 freie Kitaplätze Abnehmer finden. Bislang treffen die aber scheinbar nicht den Geschmack von Eltern oder liegen räumlich ungünstig.

„Die Absagen beziehen sich jetzt erstmal nur auf die Erstwünsche der Eltern“, erklärt die zuständige Fachdienstleiterin Martina Wilhelms. Sie und ihr Team haben in diesem Jahr noch mit einer Unwägbarkeit mehr zu kämpfen: Weil das Schulgesetz für Kinder, die zwischen 1. Mai und 30. Juli geboren wurden, eine neue Wahlmöglichkeit in Sachen Einschulung lässt, ist noch unklar, wie viele dieser sogenannten „Maikinder“ tatsächlich ab Sommer die Schulbank drücken und welche weiter in Kindergärten gehen werden. „Das betrifft schon mehr als 100 Plätze“, sagt Wilhelms.

Sie hat vollstes Verständnis für die unklare Situation von Familien, die jetzt eine Absage bekommen, bleibt aber zuversichtlich: „Bis zum Sommer sollen noch mehrere Einrichtungen fertig erweitert sein“, sagt sie. Bei der AWO (Kernstadt) entstehen demnach gerade 15 Krippen- und 25 Kindergartenplätze, 15 und zehn sind es in Eilvese. Je acht Hortplätze sollen in Hagen und Mandelsloh dazu kommen, in letzterer Einrichtung auch 15 Krippenplätze. Erst zum Jahreswechsel werden wohl die neue Kita Auengärten (30 Krippenplätze/25 Kigaplätze), der Anbau bei den Ratzenspatzen (25 Kiga), die Erweiterung in Scharrel (6/10) sowie der Ausbau in Stöckendrebber (10/10) abgeschlossen sein. Bevor das der Fall ist und kein Personal bereit steht, können die Plätze aber alle nicht fest vergeben werden. Außerdem nimmt laut Wilhelms der Trend von Doppelanmeldungen wieder zu. Das verzerrt das Bild, bereitet zusätzlichen Aufwand, sichert aber keinen Kindergartenplatz. „Manche Kinder sind auch angemeldet worden, obwohl sie noch zu jung sind, die erhalten jetzt natürlich auch eine Absage“, sagt die Fachdienstleiterin.

Insgesamt stehen 171 Plätze in Aussicht, schon mit freien Plätzen und einem Anteil der „Maikinder“ wären theoretisch alle Kinder rechnerisch zu versorgen. Ob das in der Realität passt, darf aber bezweifelt werden.

Ohne die gibt es im Stadtgebiet 2.179 Betreuungsplätze, davon sind 1183 Kindergartenplätze und 398 Krippenplätze. Der Rest verteilt sich auf Hort, kooperativer Hort und Tagespflege. Bei den Krippenplätzen werden fast genau 40 Prozent der vorhandenen Kinder versorgt, bei der Einführung 2006 war die damalige Familienministerin Ursula von der Leyen noch davon ausgegangen, dass 25 Prozent reichen würden. „Wir tun alles, was wir können“, versichert Martina Wilhelms. „Der Aufschrei wird trotzdem wieder groß sein“, erwartet sie. Aufgrund von Zeitdruck durch Berufswiedereinstieg kann das Warten zur echten Geduldsprobe werden.

Solange niemand rollende Kitas mit Personal erfindet, wird sich daran kaum etwas ändern, die Situation soll sich aber in den Folgejahren stetig verbessern.

Keine Panik bei Absagen

Wer heute oder Montag eine Absage für den gewünschten Kitaplatz im Briefkasten hat, sollte nach Meinung von Stadtsprecherin Nadine Schley nicht in Panik ausbrechen. „Da ändert sich ab Montag täglich etwas“, bekräftigt auch Martina Wilhelms. Der Verwaltung würde es helfen, wenn sich Familien mit Zusagen so schnell wie möglich melden, ob sie den Platz auch wahrnehmen. Bis zum 1. März soll das ohnehin geschehen. Danach werden der tatsächliche Stand gesichtet und Zweitwünsche wenn möglich erfüllt - etwa bis zum 1. Mai.

Ab dann wird bis zum Start des Kindergartenjahres weiter vergeben, was an freien Plätzen feststeht, auch von „Mai-Kindern“ und „Kann-Kindern“, die mit der Schule starten.

Der beste Ansprechpartner findet sich im städtischen Familien-Service-Büro, erreichbar unter Telefon 05032/84-323 oder -342 oder an der Theresenstraße 4, Eingang D.

