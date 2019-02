Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ findet seinen Abschluss

Drei erste Plätze für Neustadt - Für Merle Bastin geht es auf Landesebene weiter

Ute Lamla überreichte die Ukrunden an die Nachwuchstalente, darunter auch der 15-jährige Jonah Martensen (re.). Fotos: Krämer

Die 16-jährige Merle Bastin setzte sich nicht nur beim Regionalwettbewerb durch: Für sie geht es beim Landeswettbewerb im März weiter. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (cck). „Willst du nicht ein Instrument lernen?“ - diese Frage wurde wohl den meisten von ihren Eltern gestellt, ist sich Ulrich Bernert sicher. Heute könnten die Teilnehmer von „Jugend musiziert“ sehr dankbar über den kleinen Schubser in die richtige Richtung sein. Fast alle hätten beim Regionalwettbewerb einen ersten Preis bekommen, so der Vorsitzende des Regionalausschusses. Einige Preisträger, darunter auch zwei Nachwuchstalente aus Neustadt, gaben beim Abschlusskonzert am Sonntag im Schloss Landestrost ihr Können zum Besten, bevor die offizielle Urkundenübergabe durch die stellvertretende Bürgermeisterin Ute Lamla erfolgte.

Für die Violoncellisten Jonah Martensen mit 21 Punkten und Merle Bastin mit 25 Punkten gab es jeweils den ersten Preis. Beide hatten sich gut auf ihr Vorspiel vorbereitet. „Jeder hat drei Stücke aus drei Epochen eingeübt“, erklärte Jonah im Gespräch mit der NZ. Zwar hatten Jonah und seine Begleitung, Annika Hinze am Klavier, erst kurz vor knapp für den Wettbewerb angemeldet, doch sind sich beide sicher, gemeinsam eine gute Leistung abgeliefert zu haben. „Außerdem stelle ich mich gern neuen Herausforderungen“, sagte der 15-Jährige.

Jonah spielt seit vier Jahren Violoncello, bei Merle sind es elf Jahre. Bereits zum zweiten Mal nahm sie an der alle drei Jahre stattfinden Veranstaltung teil, übte dafür jeden Tag. Ihr Fleiß sollte schließlich belohnt werden: Merle sahnte nicht nur regional ab, sondern qualifizierte sich auch für den Landeswettbewerb im März. „Mich bringt es auf jeden Fall weiter, weil man intensiv dafür übt und positiven Druck hat“, schilderte sie. Dritte Erstplatzierte aus Neustadt ist Linnea Koch, sie qualifizierte sich allerdings in einer anderen Altersgruppe, war deswegen nicht beim Abschlusskonzert im Schloss dabei.

Bernert ist überzeugt, dass Zielestecken und strukturiertes Arbeiten die Jugendlichen weiter voranbringe, auch was ihre berufliche Zukunft angeht. Das würden auch die Teilnehmerzahlen zeigen: „Die Teilnahme regional nimmt ab, dafür nehmen die Spitzenleistungen zu“. Die stellvertretende Regionspräsidentin Petra Rudszuck zog ihren Hut vor den Leistungen. Sie lobte den „musikalischen Hochgenuss“, sei aber froh, nicht selbst spielen zu müssen. Sie habe sich als Erwachsene am Klavierspielen versucht, es beim Vorspiel aber „voll verkackt“. „Das Beste in der Musik steht aber nicht in den Noten“, zitierte sie den österreichischen Dirigent Gustav Mahler. Im Vordergrund stehe das, was Musik auslöst: Nämlich die gemeinsame Freude daran.

