Stattfest: Nach erfolgreichem Auftakt kommt die Wiederholung

Am 18. Mai wird gefeiert - auf vielfachen Wunsch an einem Samstag

Der Heini-Nülle-Platz könnte auch dieses Jahr wieder „tanzen“, wenn auch zu anderer Musik, aber wieder beim Stattfest. Foto: Seitz (Archiv)

Neustadt (os). Das Stattfest hatte 2018 eine tolle Premiere und wird deshalb auch umgehend wiederholt. Am Samstag, 18. Mai, ab 14 Uhr treten in drei Themenlandschaften Bands und Künstler auf. Die Party steht in diesem Jahr unter dem Motto „Reise durch die Zeit“. Besucher können durch die letzten Jahrzehnte schlendern. „Wir erleben die wilden 60er und 70er-Jahre im Woodstock-Charakter, rocken uns durch die 80er und kommen über die 90er und die Jahrtausendwende langsam im Hier und Heute an“, sagt Jana Schadwinkel, die das Fest wieder verantwortlich ausrichtet.

Neben großartigen Cover- und Tribute-Bands werden auch bekannte lokale Künstler auf den Bühnen stehen. „Zu viel will ich noch nicht verraten, aber auch in diesem Jahr sollte wieder für jeden Geschmack etwas dabei sein“, sagt die Citymanagerin.

Vereine und Gruppierungen aus dem ganzen Stadtgebiet sind eingeladen, sich mit Ständen, Aktionen oder Auftritten zu beteiligen. „Das hat das Stattfest im letzten Jahr enorm bereichert“, sagt Schadwinkel. Interessierte können sich unter schadwinkel@wifoe-neustadt.de melden.

Auch an die Basteltreffen der NDR-Stadtwette soll angeknüpft werden. „Wir freuen uns auf viele, engagierte Bürger, die uns beim Basteln der Dekoration für die Themenlandschaften unterstützen“, so Schadwinkel. Ein erstes Treffen soll am Montag, 4. März, um 18 Uhr im Gemeindehaus der Liebfrauenkirche stattfinden.

Musikalisch und dekorativ werden Themenlandschaften inszeniert, die den Besucher in die Vergangenheit zurückversetzen. Perfekt abgerundet wird der Eindruck vom kulinarischen Angebot passend zur Themenlandschaft.

Hippie, Flowerpower, Woodstock - am Heini-Nülle-Platz stehen die 70er un 80er im Fokus. Ob wie im vergangenen Jahr dort wieder getanzt wird, ist noch offen.

„Musik nur, wenn sie laut ist“, heißt es an der 80er-Themenbühne am Wallhof, Erinnerungen an schlechte Frisuren, schräge Klamotten und eine Zeit, in der Handys und Internet noch keine Rolle spielten, dürften da schnell erwachen.

Auf dem Marktplatz werden die 90er bis heute abgehandelt. Ein epochemachender Trend jagte den anderen. Man trug Doc Martens oder Buffalos - und Holzfällerhemden. Das Fax wurde von der E-Mail verdrängt. Boygroups lösten regelrechte Massenhysterien aus. Inzwischen ist schon fast ein weiteres Jahrzehnt vergangen. Influencer agieren auf Youtube. Deutschrap beherrscht die Charts. Einmal Erwachsenwerden im Schnelldurchlauf für alle U30er.

