Die heißeste Ballnacht des Jahres wird im neuen Ambiente gefeiert

Feuerwehrball findet am 9. März statt - Vorverkauf startet

Neustadt (os). Lange befürchteten sowohl Verantwortliche der Feuerwehr als auch zahlreiche Fans, dass der traditionelle Feuerwehrball der Ortsfeuerwehr nicht wieder stattfinden kann, da das Veranstaltungszentrum Leinepark als Location ausfällt, weil dort die Bibliothek untergebracht ist.

„Zum Glück hat sich diese Sorge nicht bewahrheitet, denn es wird auch im Jahr 2019 wieder einen Feuerwehrball in Neustadt geben“, sagt Ortsbrandmeister und Feuerwehrvereinsvorsitzender Lars Schwieger. „Somit können sich alle wieder auf einen festlichen, schicken Abend freuen.“ Allerdings haben sich aufgrund der neuen Location ein paar Dinge geändert. Neuer Veranstaltungsort ist die Mehrzweckhalle der Berufsbildenden Schulen an der Bunsenstraße. Gefeiert wird die heißeste Ballnacht des Jahres am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr, Einlass ist schon ab 19.30 Uhr in Kombination mit einem Sektempfang.

Die Feuerwehr wünscht sich - wie in vielen Jahren zuvor - dass die Gäste in festlicher Kleidung zum Ball kommen. Dort können sie dann zur Musik einer Band tanzen, bevor zu vorgerückter Stunde ein DJ übernimmt und die „Festgemeinde“ bis in die frühen Morgenstunden in Tanzlaune halten soll. Ein breites Angebot an Getränken und Speisen soll die Versorgung sichern, unter anderem wird eine Sektbar eingerichtet.

Karten gibt es im Unterschied zu vorherigen Jahren nur in zwei Kategorien - mit Sitzplatz und ohne. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 6. Februar, Ballkarten sind im Bistro „C’est la Vie“ und beim Friseur Horl erhältlich. „Wegen des begrenzten Kartenkontingents ist es ratsam, sich schnell welche zu besorgen“, sagt Schwieger. Wie seine Kameraden - und wohl auch viele Stammgäste - freut er sich, dass der Feuerwehrball wieder stattfindet.

