Ehemalige Grundschule wird abgerissen - dafür mehr Platz für die „Ratzenspatzen“

Die ehemalige Grundschule am Goetheplatz (oben) soll abgerissen werden und Platz schaffen für die Erweiterung der Kita „Ratzenspatz“, die derzeit noch eine Gruppe im Container (unterbringen muss. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Am kommenden Montag, 4. Februar, soll der Verwaltungsausschuss grünes Licht für den Abriss der ehemaligen Grundschule am Goetheplatz geben. Stehen bleiben wird allerdings der Ostflügel, in der seit Schließung der Schule 2010 die Kindertagesstätte „Ratzenspatz“ untergebracht ist. Sie wird sogar nach Abriss der anderen Gebäudeteile noch erweitert und damit Platz für vier Betreuungsgruppen bieten. Das soll die Lage der Kinderbetreuung in der Kernstadt weiter entspannen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Über 200.000 Euro kostet der Abriss, da es sich zum Teil um schadstoffbelastete Baumaterialien handelt. Beauftragt werden soll ein Unternehmen aus Lehrte. Die Erweiterung der Kindertagesstätte ist noch in diesem Jahr vorgesehen. Bisher werden drei Gruppen in der Einrichtung betreut, eine davon im Container auf dem ehemaligen Schulhof. Nach der Erweiterung kann diese, ebenso wie eine vierte Gruppe, in den neuen Anbau einziehen. Neu gebaut wird ebenfalls noch in diesem Jahr eine Kindertagesstätte im Neubaugebiet „Auengärten“. Eine Erweiterung steht auch bei der Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt am Brüder-Grimm-Weg an.

