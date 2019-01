Pflegekräfte demonstrieren - und hoffen auf viel Unterstützung

Pflegekräfte sind am Limit, so mancher sucht nach beruflichen Alternativen.Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Viele Pflegekräfte sind schon längst am Rande der Belastbarkeit - jetzt wehren sie sich gegen ein „sinnloses Bürokratiemonster“: die so genannte Pflegekammer. Auf einer Kundgebung am Opernplatz in Hannover am kommenden Samstag, 2. Februar, um 12 Uhr wollen Pflegekräfte für die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in dieser Kammer demonstrieren.

„Wir hoffen auf Unterstützung seitens der Bürger“, erklärt Heike Dempewolf, selbst seit Jahrzehnten als Krankenschwester im Einsatz. Denn als Patienten bekommen auch sie den Pflegenotstand am eigenen Leib zu spüren. Bis zu 270.000 Pflegekräfte könnten laut Statistik im Jahr 2025 fehlen. Schon jetzt würden viele Kollegen aufgrund der personellen Unterbesetzungen und der damit verbundenen schlechten Arbeitsbedingungen ihren Beruf aufgeben, berichtet Dempewolf.

Ausgerechnet in diesen Zeiten habe die Landespolitik 2016 die Einführung einer Pflegekammer beschlossen, in der sämtliche Pflegekräfte Zwangsmitglied werden müssen.

„Eine Pflegekammer sorgt nicht für mehr Pflegepersonal, nicht für höhere Löhne und nicht für eine bessere Pflege“, heißt in einem Flugblatt. Inzwischen haben Betroffene eine Petition zur Abschaffung der Pflegekammer gestartet, die bereits über 40.000 Unterschriften verzeichnen kann.

„Pflege geht jeden an und kann jeden betreffen, sie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, heißt es in dem Aufruf zur Demo. Daher hoffen die Pflegekräfte auch, dass sie am Samstag von vielen Bürgern unterstützt werden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2354 vom 30.01.2019