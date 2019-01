Zeigen Sie uns Ihre schönsten Fotos aus dem Neustädter Land

Suche nach dem Foto des Monats startet ab sofort

Neustadt bietet viele tolle Motive, ab sofort suchen wir jeden Monat das schönste Leserfoto. Dieses vom Amtswerder mit Blick auf den Wasserfall kommt nicht in die Wertung.

Neustadt (os). Immer wieder senden uns Leser besondere Momente zu, die sie auf einem Foto festgehalten haben. Die Neustädter Zeitung teilt diese oftmals atemberaubend schönen Anblicke gern mit allen Lesern und veröffentlicht diese. Neben oftmals berechtigter Kritik an den Vorgängen hier oder schlimmen Nachrichten aus dem Neustädter Land wollen wir weiterhin gern auch seine schönsten Seiten zeigen.

Wir sind uns aber sicher: Auf ihren Speicherkarten oder Festplatten kommen bald weitere Schätze dazu. Deshalb suchen wir ab sofort das Leserfoto des Monats. Unter den eingesendeten Bildern suchen wir das Schönste aus und veröffentlichen es in der jeweils letzten Ausgabe (im Dezember schon zur Mitte des Monats), natürlich mit Nennung des Fotografen und einer kleinen Geschichte zur Entstehung. Außerdem planen wir einen Kalender aus den Fotos zu erstellen, den die Monatssieger natürlich bekommen. Weitere Exemplare werden für einen guten Zweck veräußert.

Bedingung: Senden Sie uns aktuelle Fotos, auch wenn es bestimmt noch so schöne Archivbilder gibt. Jeder Einsender ist für die Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen selbst verantwortlich, besonders was abgebildete Personen betrifft. Das man nur eigene Fotos einschickt, versteht sich von selbst, ebenso, dass die Fotos auch im Neustädter Land entstanden sind. Immerhin bieten die 357 Quadratkilometer ja jede Menge Möglichkeiten. Die Aktion soll aber nicht als „Photoshop-Wettbewerb“ verstanden werden, daher kommen nur Fotos in die engere Wahl, die augenscheinlich nicht mit Hilfe von Programmen entstanden sind, sondern durch den Blick des Fotografen.

Wer mitmachen möchte, sendet seine Datei mit dem Stichwort „Leserfoto“ per E-Mail an redaktion@neustaedter-zeitung.de, bitte nicht kleiner als 1 Megabyte. Das Einverständnis zur Veröffentlichung und für den Kalenderdruck gilt bei Einsendung als erteilt.

Wir wünschen „gut Licht“ bei den nächsten Fotogelegenheiten!

