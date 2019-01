Hans Schulz hat schon mehr als 60 Liter Blut gespendet

Ehrung für 125. Teilnahme

Hans Schulz bekommt ein Präsent von Nicole Plaster. Foto: Seitz

Neustadt (os). Schon mehr als das zehnfache des durchschnittlich menschlichen Blutvorrates sind aus den Armen von Hans Schulz in die Blutspendebeutel geflossen. „Nach meiner Bundeswehrzeit in den 70er Jahren habe ich angefangen Blut zu spenden“, sagt der Neustädter. Er sorgte am Mittwoch für eine ebenso seltene wie besondere Ehrung. Schulz spendete zum 125. Mal.

Die regelmäßigen Teilnahmen an den Terminen sind ihm wichtig, auch wenn der Zeitplan mal etwas enger ist - wie am Mittwoch - lässt er sich trotzdem Blut „abzapfen“, wie immer rund einen halben Liter. Die DRK-Ortsvereinsvorstandsmitglied Nicole Plaster hatte für den besonderen Spendejubilar außer einem Dank auch ein kleines Präsent zur Hand. Schulz machte sich nach dem Imbiss schnell wieder auf den Weg - die Enkel warteten. Gut verdaut hatte er die Spende auch. Kurzer und knapper Kommentar: „Wie immer.“

Am Mittwoch kamen 50 Blutspender darunter einer zum ersten Mal. „Wir haben Hoffnung, das die Zahl in diesem Jahr wieder etwas steigen wird.“, sagte Platser. „Zum besseren merken nehmen wir ab jetzt immer den letzten Mittwoch im Monat. Der nächste Termin ist also am 27. Februar.

Ausgabe-Nr. 1037 vom 26.01.2019