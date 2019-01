Planung für das neue Rathaus: Flexibilität ist das Stichwort

Der Beschlussvorschlag steht - Ausschreibung könnte im Februar starten

Wie der rote Umriss könnte das Untergeschoss des Rathauses auf dem Grundstück an der Marktstraße Süd liegen. Foto: Henri Seitz

Projektleiter Friedrich Wippermann (li.) und Bürgermeister Uwe Sternbeck erläuterten am Donnerstag die Planung.

Neustadt (cck). Nach dem Bürgerentscheid im August wurde es erstmal wieder still um das Thema Rathausneubau. In den kommenden Wochen sieht das schon ganz anders aus: Bürgermeister Uwe Sternbeck legte den Gremien in der vergangenen Woche eine entscheidende Beschlussvorlage vor, die die europaweite Ausschreibung auf den Weg bringen soll. Stimmen die Gremien dafür, könne im Frühjahr 2020 bereits ein Bestbieter ermittelt und der Auftrag vergeben werden.

Realisiert werden soll ein Gebäudekomplex mit Rathaus, Einzelhandel im Erdgeschoss und Tiefgarage mit 8.161 Quadratmetern Fläche. 3.309 Quadratmeter sind für Verwaltungsflächen vorgesehen, im Einzelhandelbereich sind es 1.642 Quadratmeter. Die „Zentralen Sonderflächen“ umfassen 2.790 Quadratmeter. Den größten Teil nimmt dabei die Tiefgarage mit 2.125 Quadratmeter und mindestens 85 PKW-Stellplätzen für Besucher und Kunden sowie 75 Quadratmeter für Fahrräder der Verwaltungsmitarbeiter ein. „Wir wollen eine gute Anbindung auch ohne PKW ermöglichen“, sagte Bürgermeister Uwe Sternbeck beim Pressegespräch am Donnerstag.

Bei der europaweiten Ausschreibung soll ein sogenanntes „ÖPP“-Bieterverfahren“ durchgeführt werden. Gemeinschaften aus Architekten und Bauunternehmern können sich bewerben. Die Entwürfe werden von einem Preisgericht aus Fach- und Sachpreisrichtern in zwei Phasen bewertet, das beste Gesamtangebot erhält den Zuschlag.

Um die Erhaltung des Gebäudes zu sichern, wird mit dem Generalunternehmer ein Instandhaltungsvertrag über 30 Jahre geschlossen, die Räume der Tiefgarage und des Einzelhandels werden an und über die Wirtschaftsbetriebe Neustadt vermietet.

Die Zufahrt zu dem neuen Gebäude soll über die Herzog-Erich-Allee möglich sein. Größere Verkehrsumbauten, beispielsweise ein Kreisel im genannten Bereich, seien allerdings nicht nötig, sagte Projektleiter Friedrich Wippermann. Er sah sich in den letzten zwei Jahren verschiedene Rathäuser an. Mit Blick in die Zukunft sei die Flexibilität immer ein entscheidender Faktor gewesen. Während der Bedarf an Archivräumen zurückgehe, seien dafür mehr Besprechungsräume nötig. So soll es im Verwaltungsbereich unter anderem Multifunktionsräume geben, die von den Fachdiensten flexibel als Archive, Lager oder Büroraum genutzt werden können. „Das Gebäude kann in beide Richtungen atmen“, sagte Bürgemeister Sternbeck. Auch das Obergeschoss könne bei Bedarf baulich erweitert werden, ergänzte Wippermann.

Der Energiebedarf des Gebäudes soll primär mit einem Wärme-Kältenetz gedeckt werden. Über eine Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung könnten auch weitere Standorte in der Umgebung, als Beispiel nannte Wippermann die Musikschule, versorgt werden. Der Ortsrat der Kernstadt und der Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss wollen über die Beschlussvorlage bereits am kommenden Dienstag, 29. Januar, in einer gemeinsamen Sitzung beraten. Beginn des öffentlichen Teils ist um 18 Uhr in der Mensa der Leine-Schule und des Gymnasiums, Bunsenstraße 3. Über die Durchführung der Ausschreibung stimmt der Rat dann Anfang Februar ab.

Ausgabe-Nr. 1037 vom 26.01.2019